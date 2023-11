Salles-la-Source. Le Scalène a fêté les pommes

Le Scalène, club de cuisine verte, a participé à sa façon à la Fête des pommes organisée par Variétés Locales 12, à Salles-la- Source. Le club a concocté plusieurs recettes à la vapeur douce qui ont régalé les visiteurs de l’après-midi : compotée de pommes au chocolat, compotée de poires sur lit de pain d’épices au fromage de chèvre miellé, boisson de pommes au jus de carottes, crème de radis roses au jus de pommes...

Le Scalène organise des rencontres les mercredis, une fois par mois. Non heureux de faire la cuisine, des producteurs locaux de l’Aveyron sont reçus pour qu’ils présentent leur travail et leurs produits. Par exemple : le paysan-confiturier de Peyrebrune, le cochon noir des Bernadelles, la ferme Mazars, la ferme de Tessi à Rignac... Les adhérents fêteront aussi Noël en décembre par deux sorties : estofinade et à la ferme Carles à Monteil. Voilà une saison bien remplie pour les 30 adhérents du club qui se plaisent à se retrouver dans un esprit de convivialité. Il reste quelques places. Si des personnes sont intéressées, qu’elles veuillent bien se renseigner au

05 65 67 22 70.