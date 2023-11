Japon: Tomoko Horino, centenaire et infatigable conseillère beauté

(AFP) - Les voisins de Tomoko Horino médisaient d'elle autrefois quand elle partait travailler dès l'aube, toujours soigneusement maquillée. Mais aujourd'hui, tout le monde trouve "merveilleuse" celle qui, à 100 ans, est officiellement la "conseillère beauté la plus âgée au monde".

"C'était le temps où les femmes mariées restaient à la maison et ne s'occupaient que du foyer, mais moi j'avais besoin de travailler", a raconté Mme Horino à l'AFP, adoubée en août par l'organisation Guinness World Records.

Dans les années 1960, dans sa ville de Fukushima (nord-est du Japon), ses voisins s'imaginaient qu'elle travaillait dans un bar à hôtesses. "Mais quelle sorte d'hôtesse de bar se lève avec le soleil et rentre quand il se couche?" s'amuse encore aujourd'hui Mme Horino.

Née en avril 1923, elle s'est mariée jeune avec un cadre de l'administration publique locale. Cette union était "une erreur", admet-elle aujourd'hui, même si elle a vécu avec son époux jusqu'à son décès, il y a 16 ans.

"Il venait d'une famille très riche et dépensait l'argent sans compter. Il invitait ses collègues à des dîners arrosés et toute sa paie du jour y passait", se souvient-elle.

- "Je travaillais très dur" -

Afin d'arrondir les fins de mois, tout en élevant ses trois enfants, Mme Horino s'est mise à travailler, d'abord en confectionnant des boîtes à cadeaux.

Puis, à 39 ans, elle a commencé à faire du démarchage à domicile pour le compte de la marque japonaise de cosmétiques Pola. Un métier dans lequel elle a rapidement excellé.

Bientôt, elle s'est mise à gagner trois fois plus que son mari. "Je travaillais très dur", souligne-t-elle. Et encore aujourd'hui, elle continue d'atteindre ses objectifs de vente.

Le Japon est l'un des pays les plus touchés au monde par le vieillissement démographique : près de 30% de la population est âgée de 65 ans et plus, et l'archipel compte plus de 92.000 centenaires.

Dans ce pays réticent à s'ouvrir en grand à l'immigration, la proportion de femmes actives a fortement augmenté depuis les années 2010, et l'emploi des seniors également, face au manque général de main-d'œuvre.

Pola explique par exemple compter près de 250 conseillères beauté âgées d'au moins 80 ans, dont trois autres centenaires outre Mme Horino.

Mais l'entreprise a choisi de la nominer pour l'homologation au Guinness World Records, parce qu'elle "reste la plus active dans la communication avec les clients et dans la participation aux formations sur les nouveaux produits", a justifié auprès de l'AFP Aya Katsuda, une porte-parole de Pola.

Tomoko Horino "est merveilleuse", a-t-elle simplement ajouté.

- "Comme une grande sœur" -

Ayant porté des talons aiguilles jusqu'à ses 80 ans, Mme Horino continue de se maquiller chaque jour et s'adonne à un strict rituel beauté pour dompter les rides.

Chaque soir, elle prend un bain, étire ses membres dans l'eau chaude et se lave le visage en l'aspergeant 20 fois. Elle applique ensuite toute une série de lotions, deux types de produit de comblement des rides, un sérum de beauté, une lotion lactée et enfin une crème.

Elle continue aussi de se tenir informée en regardant chaque soir le journal à la télévision : pas seulement pour entretenir ses méninges, mais aussi pour faire la conversation avec sa clientèle.

"Je dois me tenir au courant d'un large éventail de sujets. Je dois connaître le baseball pour être capable d'en discuter" avec quelqu'un qui aime ce sport, explique-t-elle.

"C'est toujours merveilleux de la voir en si bonne santé", déclare avec admiration Yuriko Abe, une cliente de 75 ans à qui Mme Horino a récemment recommandé une crème solaire pour jardiner. "Elle est comme une grande sœur", ajoute Mme Abe.

Malgré tous ses efforts, il est de plus en plus difficile pour Mme Horino de garder ses clientes. "Beaucoup sont décédées vers l'âge de 80 ans", explique la conseillère beauté.

"Je continuerai à travailler aussi longtemps que je vivrai", assure-t-elle, disant prendre toujours autant de plaisir à aider les gens "à s'embellir et à devenir plus heureux".