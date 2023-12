Sébazac-Concourès. Construire une nouvelle humanité : Michel Mounié anime une conférence

Michel Mounié est professeur de philosophie à la retraite. Las de toutes les violences du monde et de notre époque, il souhaite "faire appel à tous les gens de paix, et de bonne volonté, de tous milieux sociaux, de toute religion, afin d’établir une nouvelle humanité de l’amour" à l’image des communes médiévales basées sur l’entraide et l’amour.

Il a effectué de nombreuses recherches qui l’ont amené à découvrir des civilisations fraternelles (fusion des classes, libératrice de tout esclavage). Les communes, essentiellement paysannes s’entraidaient. On s’enrichit du positif des civilisations passées.

Aujourd’hui, la nature est désacralisée. Tout est devenu objet à consommation. Le chacun pour soi génère de la violence. Nous assistons à une chute des consciences, cancer de nos peuples. La violence sourde de toutes parts. Les gens ne savent plus aimer. Ils ne s’entendent pas. Ils se tiennent sur la défensive. Les peuples s’affrontent. Les banlieues se déchirent. Et ce n’est pas en punissant que ça va s’arranger.

Il faut construire coûte que coûte une nouvelle humanité. Il faut que des esprits positifs (et il y en a !) se rencontrent et créent ces événements de cette nouvelle culture. Il faut montrer la nécessité vitale d’élargir les consciences à la beauté et à la bonté de ce monde. S’ouvrir à ces nouvelles exigences d’amour doit nous rassembler et changer nos cœurs de pierre sinon le monde sera vite à l’épreuve. Il s’agit d’élargir les consciences, d’énoncer des actes de cette nouvelle humanité.

C’est dans cet esprit que Michel Mounié invite tous ceux qui se sentent concernés et rêvent d’un monde meilleur à venir assister à une conférence en deux temps, dimanche 10 décembre, dès 9 heures, à la Doline.

Programme

9 heures - 10 h 25 : exposé des thèses deunoviennes (Peter Deunov 1864-1944) est l’un des plus grands mystiques du XXe siècle. Son enseignement sur la fraternité universelle, le retour à la nature et la spiritualité libre de toute religion a révolutionné la pensée occidentale).

Questions et petit moment de détente. 11 heures- midi, conditions subjectives de cette humanité. Faire face autrement à la violence contemporaine.

Débat. Midi - 13 heures, petite collation sur le pouce (ceux qui le souhaitent peuvent amener quelques gâteries).