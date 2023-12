Hôpital de Saint-Affrique : lits fermés, Manifeste, médecins étrangers, le point avant une nouvelle mobilisation

Un nouveau rassemblement est prévu devant l'hôpital, ce lundi 4 décembre à partir de 8 h 15, pendant la tenue du conseil de surveillance.



Le lundi 13 novembre, trente lits du service Soins médicaux et de réadaptation (SMR) et onze lits du service de médecine gériatrique, soit quarante et un lits, de l’hôpital Émile-Borel de Saint-Affrique ont fermé temporairement par manque de médecins.

Depuis, la direction de l’établissement et l’Agence régionale de santé (ARS) ont annoncé que le lundi 4 décembre sept lits de court séjour gériatrique, onze lits de médecine polyvalente et dix lits de SMR seront en service.

Cette situation a conduit l’intersyndicale CFDT, CGT et Sud du centre hospitalier Émile-Borel à lancer « un appel à la mobilisation et au rassemblement de tous devant l’hôpital » le samedi 28 novembre. Plus de trois cents personnes y ont répondu. « J’espère que l’Agence régionale de la santé va nous entendre et réouvrir les trente-cinq lits d’hospitalisation qu’il nous manque, a déclaré ce jour-là Régine Sauveplane, infirmière aux urgences et membre de la CGT. La responsabilité de l’ARS est d’organiser l’offre de soins dans les régions. À elle de trouver les solutions et de trouver des médecins pour pouvoir réouvrir nos lits. »

Deux docteures étrangères candidates

Depuis, il semblerait que la situation avance. « Les démarches de recherche de médecins engagées par les médecins de l’hôpital et, en particulier le docteur Taleb, président de la commission médicale d’établissement, permettent d’entrevoir une réouverture de lits dans le pôle gériatrique (médecine de courts séjours et gériatrie), déclare dans un communiqué le Manifeste de défense des hôpitaux et maternités du Sud-Aveyron.

« Deux docteures non françaises, en fin de formation, sont candidates pour une installation durable sur Saint-Affrique et pourraient très rapidement venir renforcer l’équipe actuelle sous statut d’internes. La balle est dans le camp de l’ARS, de la préfecture et des directions pour valider cette arrivée qui vient de l’être par les médecins de l’hôpital. Les habitants remercient les médecins et particulièrement le docteur Taleb, des urgences, pour cette réussite.»

Le Manifeste appelle la population à participer lundi 4 décembre, à 8 h 30, à un rassemblement devant l’hôpital « pour entendre les engagements du directeur de l’ARS. Nous demandons le respect de l’engagement des gestionnaires sur les moyens de faire fonctionner les services de l’hôpital. »

Ne pas se démobiliser

Pour l’intersyndicale CGT, CFDT et Sud de l’hôpital, « l’arrivée, restant à confirmer, de deux médecins PAHDUE (médecins ayant un diplôme hors Union Européenne exerçant en tant qu’interne dans l’attente d’obtenir l’équivalence de leur diplôme) ne met malheureusement pas un terme à la situation actuelle de fermeture de nombreux lits sur notre hôpital. En effet, ces médecins ne peuvent pas exercer seuls et doivent impérativement être supervisés par des médecins seniors. Nous ne devons donc pas nous démobiliser, mais bien au contraire continuer de faire pression sur l’ARS, la direction et le conseil de surveillance pour que des médecins diplômés arrivent sur l’hôpital Émile Borel, seule solution pour la réouverture de la totalité des lits et la prise en charge optimale de tous les patients du territoire. »

Au final, l’inter-syndicale appelle également « à la mobilisation de tous (personnels, citoyens, médecins, etc », lundi 4 décembre, à 8 h 15, devant la salle du conseil de surveillance de l’hôpital où cette instance sera réunie.