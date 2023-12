Onet-le-Château. On a tutoyé la lune, avec Henarejos pour les 40 ans d’Andromède

Samedi, se tenait la dernière manifestation organisée pour fêter le 40e anniversaire de l’Association Andromède 4A. À cette occasion, elle recevait le conférencier Philippe Henarejos (journaliste scientifique et rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace). La conférence avait pour thème "D’Apollo à Artémis, une histoire de l’exploration lunaire" et a regroupé de nombreux participants à la MDA.

Le 11 décembre 1972, un homme foulait pour la dernière fois le sol Lunaire. Entre le premier vol d’Apollo 11 en juillet 1969 et le dernier d’Apollo 17, en seulement trois ans, douze hommes avaient pu marcher ou rouler en jeep sur la Lune. Même si les défis furent nombreux, ceux-ci ont été relevés avec succès, avec une configuration simple (sur le papier), en utilisant un module en orbite Lunaire et un autre pour se poser sur l’astre Sélène, le tout propulsé par une fusée géante, la fameuse Saturne V.

51 ans après, aucun humain n’a refoulé le sol lunaire, la Nasa a confié une partie du programme Artemis à l’opérateur privé Space X. Celui-ci a inventé une configuration beaucoup plus complexe qu’auparavant et surtout très difficile à mettre en œuvre. La marche sur la Lune en 2025 d’un astronaute Américain semble peu probable, mais rien ne dit qu’un Taïkonaute (astronaute Chinois) ne se promène pas sur cet astre avant 2030 !