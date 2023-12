Intoxication dans une école : nouveau bilan de 29 blessés, dont six enfants évacués par hélicoptère, ce que l'on sait

14 enfants ont été évacués pour hospitalisation, dont six par hélicoptère, mais aucun pronostic vital n'est engagé.

Un nouveau bilan fait état de 29 victimes, avec parmi eux 26 enfants et 3 adultes. Ce vendredi 8 décembre 2023, 76 enfants et 6 adultes ont été évacués de l'école primaire Saint-Guillaume à Saint-Alban (Côtes-d'Armor), en fin de matinée, en raison d'intoxications au monoxyde de carbone.

Un total de 14 enfants a été évacué par les secours, dont six par hélicoptère en urgence absolue. Les 14 élèves ont été gravement intoxiqués mais aucun pronostic vital n'est engagé, a précisé un médecin du Samu à nos confrères de Ouest-France. "Le seul traitement pour faire baisser le taux est de rester au moins 12 heures sous oxygène. Normalement, si ça redescend, il n'y a pas de séquelles".

Tous les enfants hospitalisés étaient conscients lorsqu'ils ont été évacués.

Incendie d'une chaudière en milieu de matinée

Le sous-préfet des Côtes-d'Armor, David Cochu, a confirmé face à la presse qu'un "début d'incendie sur une chaudière" serait à l'origine de l'accident au sein de l'école. Le feu aurait pris aux alentours de 10h30.

Des parents ont témoigné près de l'école, expliquant qu'ils ont reçu un SMS prévenant d'un incident à l'établissement afin qu'ils viennent récupérer les enfants. "Ça fait peur, après on savait qu'ils étaient pris en charge. La directrice avait mis un message assez rassurant en disant qu'ils allaient tous bien, et que les pompiers et le Samu étaient sur place", a témoigné une maman devant les micros de plusieurs médias.

Une cinquantaine de pompiers ont été dépêchés sur place avec le Samu. Au moins quatre hélicoptères étaient sur place pour transporter les jeunes blessés par intoxication.