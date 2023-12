Decazeville. Un buste à la mémoire de Michel Herranz inauguré à l’Aspibd

Elles et ils étaient nombreux à rendre hommage à Michel Herranz qui, durant 20 ans, a présidé ou coprésidé l’Association de sauvegarde du patrimoine industriel du Bassin de Decazeville-Aubin : membres de l’Aspibd et d’autres associations et musées du Bassin, amis, voisins de quartier, personnes qui ont travaillé au sein du musée de l’Aspibd, élus du Bassin (les 5 communes urbaines représentées), etc.

Michel a laissé de nombreux bons souvenirs parmi les gens qui l’ont côtoyé. Humaniste, droit, parfois malicieux et cherchant toujours à bien faire, il avait une bonne analyse de la personnalité des gens. Passionné par le patrimoine et l’histoire locale, il s‘est démené sans compter pour sauvegarder le chevalement de mine de Bourran, le mausolée Cabrol et plus récemment les soufflantes de la zone du Centre, tout en écrivant avec Gérard Pertus une série de livres devenue incontournable.

Sans oublier que jeune, il a sauvé de la destruction des centaines de photos sur plaque de verre. "Michel Herranz en tête, et ses collègues de l’association, ont mis en valeur le musée du patrimoine minier et industriel de l’Aspibd. Faisons en sorte de continuer cette chaîne de transmission du passé", a introduit Jean-Pierre Vaur, président actuel de l’Aspibd.

Émile Méjane, pour la mairie de Decazeville, a évoqué le regret que Michel n’ait pas pu voir les travaux des soufflantes qui viennent d’aboutir : "Je tiens à préciser que Michel avait une empathie considérable pour toutes les femmes et les hommes qui ont fait l’histoire de notre territoire."

Puis, la sculptrice Paule Berger a dévoilé le buste de Michel Herranz qu’elle a confectionné (aidée par une collègue), glissant : "La place de ce buste est ici, au sein du musée, c’est une évidence."

René Tomczak a diffusé enfin un petit film où l’on voit tout le travail accompli par Michel, et on entend même sa voix, apportant encore plus d’émotion à l’assistance.