Une nouvelle enquête de l'association One Voice révèle dans quelles conditions sont supprimés les chats et chiens errants ou abandonnés recueillis dans les fourrières. Sans remord ni regrets, mais légalement.



Le nouvelle enquête de One Voice, l'association de défense des droits des animaux (la Journée mondiale s'est déroulée ce dimanche 10 décembre), se déroule dans une fourrière "idéale", quelque part en Occitanie à l'automne 2023. On y voit majoritairement des chiens en cage, à l'aube du 8e jour, ce 8e jour après leur capture où s'ils n'ont pas été réclamés, ils seront abattus, en toute légalité.

Une injection létale en plein coeur et au congélateur

Capturé au lasso, chaque chien condamné recevra d'abord un sédatif, puis une injection létale en plein coeur, avant de finir au congélateur en attendant d'être envoyé à l'équarrissage dans un plein container d'animaux exécutés par le personnel de la fourrière.

Cette fourrière est une entreprise privée, financée par les impôts locaux, "rentable" selon l'association et délégataire de la municipalité sur laquelle elle est installée. En retour, chaque semaine, l'établissement reçoit "un camion plein à craquer" d'animaux capturés ou abandonnés, selon l'enquête, principalement des chiens et des chats, mais parfois un bélier, un walaby ou d'autres animaux plus exotiques.

Cette fourrière d'Occitanie se décrit comme "exemplaire" et fait partie des "centre animaliers" les mieux cotés de France, rappelle One Voice, qui préfère mettre en lumière l'aspect "inhumain" de cet abattage systématisé de chiens et de chats, et appelle les pouvoirs publics à mettre en place, comme dans d'autres pays européens, "des mesures pour mieux protéger les animaux de l'errance et de l'abandon".

A l'approche de Noël, un état des lieux à méditer si vous envisagez d'offrir à vos enfants (ou de vous offrir) un animal de compagnie.