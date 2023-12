Salles-la-Source. Un concert de Noël haut de gamme

Lydie Roussel, soprano lyrique et Frank Andrieu, pianiste se produiront pour le concert de Noël qui aura lieu à l’église de Cadayrac le dimanche 17 décembre, à 15 h. Ce concert est organisé par l’association les Amis de l’église Saint-Amans-de-Cadayrac qui a pour but d’animer et de sauvegarder cet édifice qui a été récemment restauré.

Ce duo musical s’est déjà produit de nombreuse fois en Aveyron. Lydie Roussel a une voix, un timbre de voix très mélodieux, agile et puissant. Elle est reconnue par les mélomanes pour la belle qualité de ses concerts en soliste. Frank Andrieu est professeur de piano.

Noël se fête en musique et Pont-de-Salars ne saurait faillir à la tradition. Surtout, quand il a la chance de se voir offrir ce cadeau d’une soirée de chant et de musique dans le cadre feutré de son église chauffée. Lydie Roussel et Franck Andrieu proposent, vendredi 23 décembre, à 20 h 30, pour un concert unique et exceptionnel.

Leur répertoire comprend des extraits d’œuvres d’opéra, des chants sacrés, de l’opérette, des chansons françaises… Entrée avec libre participation.