Refus d'obtempérer, neige, complice : une folle course-poursuite s'étend sur plusieurs départements, en Occitanie

Une course-poursuite impliquant les douaniers et un véhicule transportant tabac et cigarettes de contrebande s'est étendue sur plusieurs dizaines de kilomètres, en Occitanie.

Refus d'obtempérer

Avant la mi-décembre, une équipe des douaniers de Cerdagne, dans les Pyrénées-Orientales, veut contrôler un véhicule qui arrive dans sa direction. Celui-ci ne l'entend pas de cette oreille : il refuse d'obtempérer et accélère de plus belle, "en dépit des conditions météorologiques difficiles", comme le raconte la Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan. Les routes sont en effet "enneigées" selon les douaniers, lancés dans une poursuite "à vue" face au fuyard, décidé à semer ses poursuivants.

Présence d'un complice ?

L'histoire prend un peu plus de relief quand un troisième véhicule se positionne entre les deux qui sont, depuis quelques minutes déjà, au cœur de cette course-poursuite. "Celui qui est manifestement un complice", selon les douaniers, va tenter de "gêner la poursuite", et ce sur plusieurs kilomètres, avant de prendre la fuite.

Fin... en Ariège !

Cette prise en chasse dure "une bonne demi-heure" et traverse même les frontières départementales : c'est en Ariège qu'elle prend fin, le fuyard étant stoppé par "des tas de neige sur la route". Celui-ci transportait 135 kilos de cigarettes et 43 kilos de tabacs.

Il a été présenté au tribunal judiciaire de Foix : il a été condamné à 10 mois de prison et à une amende de 94 000 euros. Quant au complice s'étant intercalé entre les deux véhicules pendant la poursuite, il est "en cours d'identification".