Etre plus patient, la principale résolution des parents pour la nouvelle année

(ETX Daily Up) - Faire du sport, manger sainement, changer de travail… Les fameuses bonnes résolutions se comptent par dizaines à l'approche de la nouvelle année, mais elles varient subtilement selon le profil de la personne interrogée. Un sondage américain s'est spécifiquement penché sur le cas des parents, et leur première réponse pourrait prêter à sourire : ils veulent avant tout être plus patients avec leur progéniture.

Entre les devoirs, la sortie de l'école, les repas, les crises, et autres refus d'obtempérer, nombreux sont les parents qui finissent l'année sur les rotules. Ils sont loin d'être les seuls, bien sûr, mais ils semblent en tout cas, pour une partie d'entre eux, vouloir profiter de la nouvelle année pour modifier leur approche éducative, afin, pourquoi pas, d'aborder les douze prochains mois de la manière la plus sereine qui soit. C'est ce que révèle un sondage mené auprès de plus de 2.000 parents adultes d'au moins un enfant âgé de 0 à 18 ans vivant avec eux, rendu public par le C.S. Mott Children's Hospital, dans le Michigan. Les parents n'ont pas attendu cette période de l'année pour faire le plein de nouvelles idées éducatives, près des trois quarts indiquant avoir pris des résolutions ou s'être fixés des objectifs personnels tout au long de l'année, mais un quart des répondants entend remettre les compteurs à zéro dès le 1er janvier 2024.

Dans le détail, près d'une mère sur deux (47%) et plus d'un père sur trois (35%) voient la prise de ces bonnes résolutions comme le moment idéal pour modifier leur comportement vis-à-vis de leurs enfants. Près des trois quarts de celles et ceux qui souhaitent changer leur approche éducative (74%) le font pour devenir de meilleurs parents, tandis qu'une écrasante majorité (85%) pense que cela peut servir de modèle pour apprendre aux enfants à se fixer et atteindre un ou plusieurs objectifs. Reste désormais à déterminer quelles résolutions les parents ont décidé de prendre pour l'année 2024, et si ces dernières peuvent réellement tenir sur la durée.

La patience, mère de toutes les vertus

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la résolution la plus citée par le panel ne concerne pas une action concrète, comme le fait de coucher les enfants plus tôt, de jouer davantage avec eux, ou plus simplement de concocter des repas plus sains. Non, il s'agirait avant tout d'être davantage patient avec eux pour 78% des parents enclins à se fixer des objectifs pour la nouvelle année. Suivent le fait de passer moins de temps au téléphone (56%) et le fait d'être plus cohérent en matière de discipline (47%). Il s'agit ici d'éducation pure et dure, mais les parents concernés ont également pris de bonnes résolutions quant à la santé de l'ensemble de la famille.

Sur ce plan, il est avant tout question d'avoir une meilleure santé pour son enfant (52%), mais aussi de préparer des repas et collations plus équilibrés (48%), et même de faire une activité physique avec sa progéniture (37%) - les mères étant plus enclines à se fixer de tels objectifs (55% contre 38% des pères pour les repas plus sains, et 41% contre 30% pour l'exercice physique). Notons qu'un tiers des parents désireux de changer leur approche éducative (34%) voudraient davantage impliquer leur chérubin dans des activités spirituelles, tandis que 21% entendent s'impliquer davantage à l'école.

"Notre sondage suggère que les parents se concentrent souvent sur les domaines qu'ils aimeraient améliorer dans leur approche parentale, notamment en s'engageant davantage, en se concentrant sur leur propre santé et celle de leur enfant, et en soutenant les liens de leur enfant avec la communauté au sens large. Se fixer des objectifs pour améliorer son rôle de parent peut aider les parents à définir leurs valeurs et leurs priorités et avoir des effets positifs sur la santé et le bien-être de toute la famille", explique Sarah Clark, co-directrice du sondage, dans un communiqué.

Avoir de bonnes notes, gagner de l'argent

Mais les parents ne seraient pas les seuls à s'être fixés des objectifs pour la nouvelle année, à les croire en tout cas. Plus de la moitié des sondés (53%) affirment que leur adolescent âgé de 11 à 18 ans compte également prendre de bonnes résolutions. Et il semble évident que ces dernières n'ont rien à voir avec celles de leurs parents. D'après les adultes, les enfants souhaitent avant tout être performants à l'école (68%), avant de réussir dans l'activité dans laquelle ils se sont lancés (52%), faire de l'exercice (43%), gagner de l'argent (40%), changer leurs habitudes alimentaires (40%), ou encore essayer quelque chose de nouveau (39%). S'ils se fixent réellement ces objectifs, les enfants pourront compter sur le soutien de leurs parents, que ce soit en célébrant chaque amélioration - ou tentative (70%), en les aidant tout simplement (58%), en les accompagnant dans le suivi de leurs progrès (52%) ou via de l'argent (51%).

"Se fixer des objectifs aide les enfants à apprendre à être responsables de leurs actes et à développer un état d'esprit lié à la notion de progrès. Les parents qui montrent l'exemple en la matière peuvent également enseigner aux enfants l'importance de travailler pour atteindre un but et d'apprendre de ses erreurs en cours de route", conseille Sarah Clark. Et l'auteure de ces travaux de rappeler l'importance de ne pas viser trop haut et d'inscrire ces résolutions dans le temps : "Nous savons tous que les gens prennent souvent des résolutions pour le Nouvel An qui s'estompent au fur et à mesure que l'année avance. Si les familles veulent vraiment tenir leurs résolutions, il est essentiel de fixer des objectifs spécifiques et réalistes et de prévoir du temps pour prendre les mesures nécessaires pour les atteindre". Autrement dit, cela demande de la… patience.