Le Vatican prend une décision inédite : il donne son accord pour la bénédiction hors-liturgie des couples de même sexe

Ce lundi 18 décembre 2023, le Pape François a autorisé la bénédiction hors-liturgie des couples du même sexe.

Le Vatican s'est exprimé, ce lundi 18 décembre 2023 via une Déclaration, dans laquelle il a évoqué notamment le statut des couples homosexuels dans l'Eglise.

Décision inédite

C'est inédit dans l'histoire de l'Eglise catholique. En effet, il est écrit que "c'est précisément dans ce contexte que l'on peut comprendre la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sans valider officiellement leur statut ni modifier en quoi que ce soit l'enseignement pérenne de l'Église sur le mariage".

L'Église "reste ferme"...

La déclaration faite par le Vatican "reste ferme sur la doctrine traditionnelle de l'Église concernant le mariage, n'autorisant aucun type de rite liturgique ou de bénédiction similaire à un rite liturgique qui pourrait prêter à confusion".

"Cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux", poursuit l'écrit, enchaînant dans la foulée qu'il "en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple de même sexe".

... mais évoque "un réel développement"

Cependant, toujours selon le document, cela "implique un réel développement par rapport à ce qui a été dit sur les bénédictions dans le Magistère et les textes officiels de l'Église". Une forme d'ouverture qui paraît de nouveau sur l'alinéa 38 du document. S'il répète qu'il "ne faut ni promouvoir ni prévoir un rituel de bénédiction des couples en situation irrégulière", la déclaration stipule qu'il "ne faut pas non plus empêcher ou interdire la proximité de l'Église avec toute situation où l'on recherche l'aide de Dieu au moyen d'une simple bénédiction".

Une lettre en juillet

Une déclaration qui arrive quelques mois après une lettre écrite par le pape, et adressée à des cardinaux conservateurs. Dans ce message, le Pontife sollicitait ces derniers afin de trouver des formes de bénédiction étant susceptibles de répondre aux demandes des couples homosexuels.