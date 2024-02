Mahjoub Mahjoubi : interpellation de l'imam de Bagnols-sur-Cèze, demande d'expulsion, ce qu'il faut retenir

L’imam exerçant à Bagnols-sur-Cèze (Gard) a été interpellé ce jeudi 22 février, moins d’une semaine après la diffusion de prêches controversés.

Mahjoub Mahjoubi, imam tunisien de Bagnols-sur-Cèze (Gard), a été interpellé ce jeudi 22 février 2024, en vue de son expulsion, annonce BFMTV.

Placé dans un centre de rétention

Dimanche 19 février, Gérald Darmanin avait demandé le retrait de son titre de séjour en raison d’"appels à la haine" après la diffusion d’extrait de certains de ses prêches jugés "anti-français".

Une enquête pour "apologie du terrorisme" a été ouverte. Selon BFMTV, il a été interpellé à son domicile de Bagnols-sur-Cèze et a été placé dans un centre de rétention de la région parisienne. "Un arrêté d’expulsion signé du ministre de l’Intérieur lui a été notifié ce matin" détaillent nos confrères.

"Instruction a été donnée de prendre un arrêté ministériel d’expulsion contre cet imam radical aux propos inacceptables", a réagi Gérald Darmanin sur X.

Instruction a été donnée de prendre un arrêté ministériel d’expulsion contre cet « imam » radical aux propos inacceptables et il a fait l’objet d’une visite domiciliaire et d’une interpellation.

Sans la loi immigration, cela n’aurait pas pu être possible. La fermeté est la… https://t.co/uTJG2YbpQ5 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 22, 2024

Un lapsus sur le drapeau "satanique" ?

Dans les prêches incriminés, l’imam évoquait un "drapeau tricolore" qui serait "satanique" et qui n’aurait "aucune valeur auprès d’Allah". Mahjoub Mahjoubi parlait-il du drapeau français ? Lui a assuré que non, et a parlé d’un "lapsus".

La mosquée de Bagnols-sur-Cèze surveillée depuis plusieurs mois

Le préfet du Gard a indiqué en milieu de semaine que la mosquée de Bagnols-sur-Cèze, où officie Mahjoubi, "probablement à la dérive", faisait déjà l’objet d’un suivi depuis plusieurs mois.