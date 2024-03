Couples homosexuels, avortement, hypothèse de sa démission... le pape François se livre dans "Life - My Story in History" qui paraîtra le 19 mars

Le livre sur le pape François, "Life - My Story in History", paraîtra le mardi 19 mars.

Le pape François n'a pas l'intention de démissionner car il estime que sa santé lui permet de continuer son pontificat, affirme-t-il dans un nouveau livre dont des extraits ont été publiés jeudi 14 mars par le journal italien Corriere della Sera.

"L'hypothèse lointaine" de sa démission

"Cette hypothèse est lointaine, car je n'ai pas de raisons suffisamment sérieuses pour penser à abandonner", a déclaré le souverain pontife dans le livre "Life - My Story in History", qui paraîtra en italien et en anglais le 19 mars.

La santé du pape, âgé de 87 ans, est apparue de plus en plus fragile ces dernières années, François se déplaçant en fauteuil roulant ou à l'aide d'une canne. Des bronchites ou des rhumes l'ont récemment amené à limiter ses interventions en public.

Dans le livre, le pape se veut néanmoins rassurant.

"Le Seigneur soit loué, je jouis d'une bonne santé et, si Dieu le veut, je pourrai réaliser encore de nombreux projets", écrit-il, répétant qu'il n'envisagerait de se retirer qu'en cas de "grave empêchement physique".

Appel à bénir les couples homosexuels

Dans son livre, le pape défend une nouvelle fois sa décision d'autoriser les prêtres à bénir les couples homosexuels, affirmant qu'il est du devoir de l'Église catholique d'accueillir tout le monde car "Dieu aime chacun, en particulier les pécheurs".

Cette décision n'implique néanmoins aucun changement dans la doctrine catholique, et si certains évêques ne veulent pas bénir les couples de même sexe, cela ne conduira pas à un schisme, a ajouté le pape François.

Condamnation de l'avortement et de la gestation pour autrui

Par ailleurs, le pape renouvelle dans le livre sa condamnation de l'avortement et de la gestation pour autrui. Il y affirme également que porter attention aux pauvres et aux marginaux ne fait pas de lui un communiste ou un marxiste.

Le prédécesseur de François, Benoît XVI, a été le premier pape à démissionner depuis environ 600 ans après avoir invoqué les contraintes de la vieillesse. Il a démissionné en février 2013, à l'âge de 85 ans, avant de mourir à l'âge de 95 ans.