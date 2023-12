Alrance. Les écoliers en chœur au concert des "nadalets"

Un concert de nadalets (chants de Noël "nadal") a eu lieu dimanche en l’église d’Alrance. Ce sont plus de cent personnes qui ont répondu à cet appel de Noël. Des chants traditionnels des pays occitans ont été interprétés par la chorale du Festenal de la Musa. Les choristes à égalité entre hommes et femmes sont entrés dans l’église en entonnant un premier chant "La terra es freja" accompagnés à l’accordéon par le chef de chœur Jean-Louis Courtial. S’adressant au public en occitan, le maire d’Alrance, Bernard Cluzel a rappelé les chants de Noël que des chanteurs du village interprétaient il y a quelques décennies et a remercié la chorale d’être venue. Ce sont quatorze morceaux qui ont suivi, certains célébrant la naissance de Jésus (Cantem Nadal), les bergers qui se rassemblent autour de la crèche (Lèva te viste), mais aussi les célèbres "Douce nuit, sainte nuit" (Canda Nuèch) ou "Petit garçon" de Graeme Allwrigt réécrite par Jean-Louis Courtial (Enfantonet). Les enfants des écoles d’Alrance, d’Arvieu, de La Besse et de Villefranche-de-Panat, ont entonné à pleine voix les refrains des deux derniers chants "Cantem nadal" et le "Se Canta", repris par les parents et tous les spectateurs. Ce fut une après-midi pleine de bonheur, de joie, de lumière dans les yeux avec la magie de Noël !