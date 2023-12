"C'était pire que mon accouchement" : un repas de Noël vire au cauchemar, 700 salariés tombent malades

Un repas de Noël a fait de gros dégâts dans les locaux d'Airbus Atlantic près de Saint-Nazaire. Des centaines de salariés sont tombés malades.

S'il y a bien une période où chacun croise les doigts pour ne pas tomber malade, c'est bien celle des fêtes de fin d'année. Pas de chance pour des centaines de salariés d'Airbus Atlantic, à Montroir-de-Bretagne : le repas de Noël a causé de gros dégâts...

Vomissements, diarrhées...

Tout a basculé le jeudi 14 décembre 2023. Le repas d'entreprise bat son plein. Avant la catastrophe. Ouest France rapporte un témoignage pour le moins explicite : "nous avons été des dizaines à nous retrouver cloués au lit avec des vomissements et des diarrhées le vendredi soir ou le samedi". Une employée présente au repas donne des détails encore plus marquants : "des coliques et des maux de tête comme jamais, c'était pire que mon accouchement".

700 personnes touchées

Le nombre de personnes touchées est colossal : 700 "ont montré des signes cliniques de vomissements ou diarrhée dont la grande majorité dans les journées du 15 et 16 décembre", soit 24 et 48 heures après le repas, relate La Dépêche.

L'ARS enquête

Si personne n'a été "gravement malade" selon le service communication de l'avionneur français, l'Agence régionale de santé s'est tout de même penchée sur le dossier. Elle a ouvert une enquête pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé : intoxication alimentaire ? Épidémie de gastro ?

Le mystère reste entier, une semaine après un repas composé de foie gras, demi-langouste, cassolettes de Saint-Jacques ou encore verrines chocolat noisette et fromages.