Decazeville. Deux cents ans d’anniversaires et commémorations

La cité fondée par le duc Decazes vit et vibre, avec des commémorations qui accompagnent son existence.

La commémoration, loin d’être un exercice anodin ou purement pédagogique, est l’un des rouages privilégiés de la mémoire historique. Commémorer, c’est précisément tenir à distance, et en quelque sorte répéter sur le mode symbolique un événement fondateur ou une date clé. "Le mot latin commemoratio est attesté au Moyen Âge pour désigner l’évocation des défunts, en particulier des saints, dont on convoque la mémoire lors de jours prescrits. Le terme français commémoration serait apparu au XIIIe siècle", instruisent les historiens Bernard Cottret et Lauric Henneton. La France ferait d’ailleurs partie des pays au monde les plus "commémorants". Le critique littéraire, sémiologue et essayiste Tzvetan Todorov avait parlé " d’abus de la mémoire" pour définir une ferveur compulsive, mêlant la nostalgie et l’impératif moral.

Outre les rendez-vous nationaux comme l’Armistice de 1918, la victoire des alliées en 1945 ou encore la fête nationale du 14 juillet, d’autres événements sont beaucoup plus locaux. Un premier centenaire devait être dignement fêté par la commune de Decazeville. Paul Ramadier, alors maire depuis 1919, soucieux de pédagogie, a mis en place plusieurs conférences pour marquer l’acte.

Le "faux" centenaire de 1929

"Si effectivement la première coulée de fonte se produit en 1828, à Firmy, un 25 décembre, en présence des personnalités attendues, dont le duc Decazes et son frère Joseph, Decazeville n’existe pas en 1 826. Rien d’industriel ou presque à Lassalle qui ne deviendra donc – brièvement Decazes-Ville – puis Decazeville qu’un peu plus tard. C’est donc en 1929 que le premier centenaire est acté, car c’est en 1 829 que la décision de migrer de Firmy à Lassalle proposée par François Cabrol est prise. Si l’essentiel des festivités se concentre sur Decazeville, l’ensemble du Bassin est évidemment concerné par le Centenaire. Il y eut des réjouissances variées, des concerts, concours de poésie, des banquets et des discours, des pièces de théâtre, et bien évidemment un feu d’artifice. Des manifestations sportives, comme le rugby, sont aussi organisées", rappelle l’érudit Jean Rudelle.

Ce n’est là qu’un exemple, Decazeville n’a pas manqué de fêtes pour célébrer des personnages locaux ou exercer divers devoirs de mémoire, une association avait même été créée pour marquer le 175e anniversaire de la ville. Durant l’hiver 2011-12, le cinquantenaire était également revenu sur la grande grève des mineurs de fond. La prochaine décennie pourrait être faste en célébrations et commémorations : le 7 janvier 1834 eut lieu la première coulée de fonte à l’usine de Lagrange, sur ce qui deviendra la zone industrielle du Centre, et le 1er avril 1834, est élu le premier maire provisoire de Decazeville, Pierre Austry.