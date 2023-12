Pourquoi les colis de Noël ont du mal à arriver à bon port dans les boites aux lettres de Decazeville ?

En cette période de fêtes, nombre de colis sont livrés à domicile par le père Noël. Faut-il encore qu’ils puissent se repérer dans le labyrinthe decazevillois, où l’adressage pose parfois problème. Une conséquence historique qui est un vrai casse-tête pour la municipalité.



Sur les hauteurs de Decazeville, une dizaine de boîtes aux lettres sont dépourvues de numéro. Vialarels et ses habitants font sans, mais avec quelques difficultés pour se faire livrer leur colis. « J’ai eu 2 colis perdus. Récemment, j’ai acheté un aspirateur pour Noël. Je ne l’ai jamais reçu », raconte Izabella, dont le nom du lieu-dit de l’adresse de son habitation au premier étage diffère de celle de son voisin du bas.

En effet, en plus de l’absence de numéro, trois appellations - Igue de Vialarels, route de Vialarels et village de Vialarels - sont concentrées sur une petite zone.

Sa voisine, Céline, trouve, elle, des astuces pour éviter toute complication. « Le problème ce sont plutôt les livreurs qui ne nous trouvent pas ou ne nous cherchent pas. J’essaye donc de me faire livrer en point relais. Seuls les facteurs habitués de la poste savent que nous sommes là. » Le cas d’Olivier, facteur à Decazeville depuis 11 ans. « À force, on connaît les personnes. On ne fait plus en fonction des numéros, mais en fonction du nom. »

Un peu plus loin, Daniel, qui habite le lieu depuis 1960, l’a bien compris. « J’ai un faux numéro, celui du voisin au bord de la route principale qui, lui, en a un. Le facteur regarde le nom sur l’enveloppe, sinon c’est mon voisin qui reçoit mon courrier. » Pour Vanessa, installée depuis 15 ans au lieu-dit, le manque de numéro pose surtout des problèmes administratifs. « On me demande le numéro pour valider les démarches en ligne. Je galère toujours pour mettre l’adresse. Je mets 0 parfois. » Une problématique partagée par Céline au moment de refaire sa carte d’identité. « Le lieu-dit Village de Vialarels n’existe pas du point de vue administratif. »

« Il faut qu’on fasse un état des lieux de la situation »

Une bizarrerie d’adressage qui n’est pas isolée. Christian Lacombe, adjoint chargé de l’urbanisme et du cadre de vie en a bien conscience. « On travaille actuellement sur l’adressage mais c’est très complexe. Decazeville s’est créé rapidement. Des rues ont été nommées et numérotées, d’autres ont été oubliées. Il faut tout remettre à plat. C’est un travail énorme, il faut qu’on fasse un état des lieux de la situation. Ça va prendre du temps. Nous sommes trois à travailler dessus. »

L’objectif notamment, penser la numérotation de manière homogène, entre ceux qui se suivent et ceux déterminés par leur éloignement au début de la voie. « On voit des choses folles. Parfois, on a des numéros continus jusqu’au 200, puis d’un coup des numéros métriques. […] Si vous appelez les pompiers, pas sûr qu’ils vous trouvent. »

Les facteurs, peut-être « les meilleurs conseillers »

Parmi les exemples cités, la rue Clemenceau, autrefois rue de la Gare, qui comporte deux sections, la première qui part de la rue Cayrade à l’avenue Cabrol, la deuxième qui descend à l’esplanade Jean-Jaurès et au jardin public. « La rue a été coupée par l’axe mais ils ont oublié de changer les numéros », ironise Olivier en évoquant un autre cas, la rue Maruéjouls. Le facteur expérimenté espère que lui et ses collègues seront consultés dans l’élaboration du nouvel adressage.

Ils sont peut-être « les meilleurs conseillers ».