Aveyron : deux blessés dans un accident de buggy au beau milieu de la nuit, l'hélicoptère déployé

Deux jeunes hommes de 23 et 27 ans ont eu un accident de buggy, au beau milieu de la nuit, du côté de Camjac, ce jeudi 28 décembre 2023. L'hélicoptère de la sécurité civile a été déployé.

Les pompiers aveyronnais ont été appelés au beau milieu de la nuit, ce jeudi 28 décembre 2023 : il était 4h08 lorsqu'ils ont été sollicités pour intervenir à Camjac. Deux jeunes hommes venaient d'avoir un accident de buggy.

Sortie de route

Selon le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron, deux jeunes de 23 et 27 ans ont fait une sortie de route avec un buggy, ce véhicule léger tout-terrain. Ils ont terminé leur course en contrebas du lieu-dit Pouzols, un lieu "très pentu".

L'hélicoptère déployé

Les deux hommes ont été touchés, mais il ne s'agit pas de blessures graves selon les premières constatations. 14 pompiers venus de Naucelle, Baraqueville et Rodez ont été engagés, tout comme une équipe du Grimp (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux). Un premier blessé a été évacué vers l'hôpital de Rodez. L'hélicoptère de la sécurité civile a été déployé : l'hélitreuillage de la seconde victime doit être imminent.

Intervention toujours en cours

Démarrée au milieu de la nuit, l'intervention des secours était toujours en cours, peu avant 7 heures 30, ce jeudi.