Camjac. L’anniversaire des 80 ans de la libération de Carmaux en préparation

Samedi dernier, dans les locaux de la mairie, les responsables de l’ association des Compagnons de Villelongue et les Amis du maquis Antoine de Carmaux se retrouvaient conjointement pour réfléchir aux actions pour continuer de perpétuer le souvenir, la transmission et la sauvegarde de l’ histoire des valeurs de la Résistance dans le Ségala Tarn Aveyron, de la libération de Carmaux ( 17 et 18 août 44), et sauvegarder les lieux mémoriels de la résistance du territoire. "Transmettre la mémoire de l’histoire, c’est apprendre à se forger un esprit critique et une conscience..." dixit Simone Veil. La connaissance de l’histoire de son pays, de son territoire, favorise également la prise de responsabilité et l’engagement citoyen pour développer sa communauté, pour éviter de reproduire les erreurs du passé et construire l’avenir. De nombreuses actions vont être menées pour commémorer les 80 ans de la libération cette année.

Karine Clément (présidente du Pays ségali, Jacky Vialettes, maire de Cabanès étaient très à l’écoute des projets en assurant les participants de leur soutien pour les actions à venir. Armand Fraysse, l’un des derniers témoins de cette époque, était présent à cette réunion.