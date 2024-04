Camjac. Les jeunes conseillers en visite dans l’hémicycle du conseil départemental

Les jeunes conseillers municipaux ont découvert, il y a quelques jours, l’hémicycle du conseil départemental et ont rencontré le président Arnaud Viala et le sénateur Alain Marc. Accompagnés par les deux conseillers départementaux, Virginie Firmin et Jacques Barbezange, et des élus municipaux de Naucelle et de Baraqueville, les jeunes ont pu découvrir les rouages de la politique départementale.

L’excursion a débuté par une visite guidée de l’hémicycle, où les jeunes ont eu l’occasion de s’asseoir sur les sièges des élus et d’observer de près le fonctionnement de cette institution démocratique. Ils ont également pu poser de nombreuses questions sur le rôle du Département et de ses missions aux élus départementaux. À l’occasion de cette visite, les jeunes ont discuté avec le sénateur Alain Marc, vice-président du sénat. Cette rencontre a permis de mieux comprendre le rôle du sénateur dans le processus législatif. La visite a été enrichissante sur le plan éducatif, offrant aux jeunes conseillers municipaux une perspective concrète sur le processus décisionnel au niveau communal, départemental et national. Certains ont exprimé leur fascination et ont manifesté un vif intérêt pour l’engagement politique.

Sans aucun doute, cette expérience restera gravée dans leur mémoire comme une étape importante de leur parcours civique. Cette initiative souligne l’importance de sensibiliser les jeunes à la politique locale et de les encourager à s’engager activement dans la vie démocratique.