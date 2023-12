Infertilité : le régime méditerranéen, un allié de la FIV

Entre autres bénéfices, le régime méditerranéen augmenterait les chances de réussite de fécondation in vitro (FIV). Précisions.

Des suppléments nutritionnels sont recommandés aux femmes avant et pendant le protocole de FIV pour favoriser les chances de grossesse. Et l’alimentation, quel rôle peut-elle jouer ? Contrairement au régime occidental (viandes rouges, mauvaises graisses, sucres rapides…), le régime méditerranéen serait bénéfique pour tomber enceinte dans un parcours de FIV.

Pour confirmer ce point déjà mis en avant dans une précédente étude, l’équipe australienne du Pr Roger Hart* a évalué l’efficacité de certains nutriments présents dans des compléments alimentaires, équivalents à ceux apportés par le régime méditerranéen. Il s’agit par exemple de la déhydroépiandrostérone (DHEA), une hormone naturellement présente dans l’organisme participant à la synthèse des hormones sexuelles comme les œstrogènes féminines. Autres molécules à l’étude : la mélatonine, la co-enzyme Q10 (un puissant antioxydant), la carnitine, le sélénium, la vitamine D, le myo-inositol et les omégas 3.

Selon les résultats récemment publiés la revue Reproductive Biomedicine Online, : les nutriments qui augmentaient les chances de réussite d’une FIV étaient la DHEA, la co-enzyme Q10 et dans une moindre mesure la mélatonine. Des éléments que l’on retrouve aisément dans le régime méditerranéen. Et les effets semblent plus efficaces quand ceux-ci proviennent de l’alimentation plutôt que de la supplémentation. Précisément, "un régime de 6 semaines contribue au bon développement de l’embryon et à la survenue d’une grossesse", étaye le Pr Hart.

Oléagineux, œufs, volaille, graines de courge…

Vers quels aliments se tourner alors ? La coenzyme Q10 et les omégas 3 sont présents dans "les viandes, poissons, huiles, graines et oléagineux". Et comment faire pour favoriser la sécrétion de mélatonine, hormone synthétisée par l’exposition à la lumière naturelle et connue pour améliorer l’endormissement ? Consommez des aliments riches en L-tryptophane que sont les œufs, la volaille, les poissons, les légumineuses, le riz complet ou encore les bananes, les dattes, les prunes, les figues ou encore les amandes, les noix et les graines de courge.

Pour autant, en complément du régime méditerranéen, les suppléments peuvent rester utiles. "L’utilisation de la coenzyme Q10 et de la DHEA avant de commencer la FIV peut être conseillée pour les femmes qui ont eu une mauvaise réponse à la stimulation ovarienne ", souligne tout de même le Pr Hart. "Tandis que la supplémentation en acides gras libres oméga-3 peut effectivement améliorer certains résultats cliniques et embryologiques." Sans oublier la consommation d’acide folique quotidiennement dans le mois suivant le début du protocole jusqu’à la fin du premier trimestre de la grossesse pour assurer le bon développement embryonnaire.

A noter : si vous êtes en parcours FIV, ou si vous allez y entrer d’ici quelques semaines, n’hésitez pas à en parler avec votre gynécologue.

*University of Western Australia and City Fertility, Perth, Australia,