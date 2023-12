Quésaco : le "Tinselling" ou quand on joue au couple parfait pendant les fêtes de fin d'année

(ETX Daily Up) - Pas évident de passer les fêtes de fin d’année en famille ou entre amis lorsque son couple est au bord de la rupture. Cette période de l’année est peu propice à des conversations profondes qui pourraient mener à une séparation. A la place, on a tendance à mettre ses problèmes de côté le temps des fêtes et à jouer au "couple parfait" pour éviter les questions indiscrètes ou gênantes. C’est ce qu’on appelle le "tinselling".

Dans l'univers des relations amoureuses, émerge un nouveau mot : le tinselling. Ce terme anglais "s’inspire du placage brillant et joyeux des guirlandes qui sont utilisées pour décorer pendant les fêtes de fin d’année et qui cachent ce qui se trouve en dessous", explique Tina Wilson, fondatrice de l’application de rencontre Wingman, au site Tyla. Le tinselling consiste en résumé à ajouter des éléments superficiels à une relation pour lui donner l’apparence d’être parfaite.

En apparence, certaines relations semblent, de l’extérieur, épanouies. Mais en grattant la couche de vernis, elles dissimulent en réalité des problèmes. Et généralement, les couples ne souhaitent pas se soucier de leurs éventuels soucis pendant les fêtes de fin d’année. Ils préfèrent alors faire semblant d’incarner le couple parfait. Le "tinselling" offre une échappatoire temporaire à des conversations inconfortables avec la famille et les amis, généralement repoussées à un moment plus opportun, souvent en janvier, synonyme de nouveaux départs. A moins que la magie de Noël et des fêtes de fin d’année n’opère…

Selon Tina Wilson, sollicitée par Stylist UK, le "tinselling" peut avoir des conséquences néfastes sur les couples. Comme le souligne l'experte, ces derniers ont souvent tendance à embellir leur relation pendant la période des fêtes, sous la pression sociale et familiale pour incarner l'unité, l'amour et le bonheur. Cependant, cette façade festive peut cacher des véritables sentiments troubles. "Faire semblant est une solution rapide pour certains couples qui souhaitent passer la saison des fêtes jusqu'à ce qu'ils se sentent capables de prendre les mesures appropriées". Pourtant, cette approche peut engendrer des problèmes plus graves : "Le fait de ne pas parler ouvertement de vos sentiments peut déclencher des disputes qui conduiront à du ressentiment et briseront la confiance entre vous deux. De plus, vous privez la relation de la possibilité de résoudre les problèmes qui pourraient être résolus par la communication".

Vous l'aurez donc compris, retarder une conversation cruciale pour votre couple, juste pour les fêtes, ne semble pas conseillé. Que ce soit à Noël, au Nouvel An, ou à n'importe quel moment de l'année, il est essentiel de se montrer authentique dans sa relation. La communication reste l'élément clé pour résoudre les problèmes et renforcer la solidité de votre couple. Alors, inutile de faire semblant, car il n'y a rien de plus précieux que des relations sincères, même pendant les fêtes.