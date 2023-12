Salles-la-Source. À Cougousse, les villageois font vivre Noël et le Nouvel an

Le 17 décembre, les habitants du village se sont retrouvés autour de la bûche de Noël pour passer un moment convivial et décorer le village pour cette fin d’année. À l’église la crèche a été mise en place et les visites sont possibles les week-ends, jusqu’au 7 janvier, dans le cadre de la ronde des crèches organisée sur la commune de Salles-la-Source. Le comité d’animation et les Amis de Saint-Denis souhaitent à tous de bons vœux de nouvel an, en espérant que 2024 apporte santé et bonheur à tous, dans une société œuvrant vers plus de justice sociale et un monde apaisé.