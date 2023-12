Quésaco : Le "Penny Dating" ou quand les efforts en amour deviennent monnaie courante

(ETX Daily Up) - Un nouveau terme lié au monde du dating commence à émerger sur les réseaux sociaux : le "Penny dating". Cette tactique aux effets potentiellement toxiques consiste à redoubler d’attention au début d’une nouvelle relation, puis de réduire ses efforts progressivement et volontairement au fil du temps, laissant l'autre se contenter de moins. Et cela, sans que le ou la partenaire ne s'en rende compte.

Ce stratagème est expliqué par Erika Tham sur TikTok dans une vidéo vue sept millions de fois. En prenant la métaphore de la tirelire, d’où est tiré le nom "Penny dating", elle explique : "Imaginez qu’une fille est une tirelire. Pour l’intéresser au début, il faut lui donner des billets de cent dollars. Mais mettre des billets de cent dollars, c’est beaucoup de travail et vous n’avez pas toujours envie de faire ça. Donc finalement, vous réduisez à 90. Maintenant, elle va ressentir une baisse d’effort. Et c’est là que ça se gâte. La prochaine étape est de remonter à 95. Maintenant, au lieu d’avoir l’impression d’en avoir perdu cinq, elle a soudain l’impression d’en avoir gagné cinq. Mais vous faites toujours moins d’efforts. Vous continuez à répéter ce cycle jusqu’à ce que vous arriviez au point où vous lui donnez quelques centimes. Et soudain, elle est excitée à l’idée de recevoir une pièce de cinq cents".



Pour mieux comprendre cette tactique qui peut s’avérer toxique, le Professeur Bruce Y. Lee a identifié différents signaux susceptibles d’alerter dans l’un de ses articles pour Psychology Today. Parmi eux, un investissement initial élevé où un partenaire cherche à conquérir rapidement l'autre, suivi d'une réduction de l'engagement une fois que l'intérêt est manifesté. "Méfiez-vous des 'love bombers' ou de ceux qui vous couvrent de cadeaux trop tôt : au début, les rencontres doivent être l'occasion pour deux personnes d'apprendre à se connaître plutôt que pour l'une d'entre elles d'essayer de conquérir l'autre', explique l’auteur.

Bruce Y. Lee conseille aussi de se méfier lorsque la personne prend du recul sur votre relation sans raison apparente et de rechercher des signes de comportement manipulateur. Il encourage à favoriser une communication ouverte dans la relation pour discuter des éventuels problèmes afin de maintenir une relation saine et équilibrée.