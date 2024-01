Elle passe par la fenêtre d'un immeuble et appelle au secours après une chute de six étages

La victime aurait chuté d’une fenêtre située à 18-20 mètres du sol.



Une femme, âgée de 45 ans, a été retrouvée dans un état grave, dans le centre-ville de Rennes, mercredi 3 janvier 2024, peu avant 8 h. Elle aurait chuté d’une fenêtre située à 18-20 mètres du sol, rapportent nos confrères de Ouest France.

Découverte 20 mètres plus bas

La victime était consciente mais désorientée et appelait au secours quand des passants l'ont découverte dans des buissons qui la dissimulaient au pied d’un bâtiment de six étages, 20 mètres plus bas.

La quadragénaire a été transportée dans un état grave au centre hospitalier universitaire de Rennes.