Toulonjac. Les grandes orientations 2024 du club du Temps libre

Avec la nouvelle année, le club du Temps libre garde le cap et continue ses activités de loisirs. Cette semaine, les dirigeants de l’association se sont réunis et ont pris les orientations suivantes : Albert Mouly assure désormais la fonction de président. René Malet est vice président, Claude Puech reste trésorier. La fonction de secrétaire du club est tenue par Martine Langerault et Dominique Valette.

Rappelons que Patrick Gumez a présidé aux destinées du club avec un dynamisme certain pendant plus de 5 années. À son actif, des voyages, des visites et les calendriers des réunions hebdomadaires. Actuellement, l’association compte 35 adhérents, dont quelques membres des communes voisines. Depuis le 1er janvier, le club n’est plus affilié à la fédération Générations mouvement. L’assemblée générale a validé les quelques évolutions statutaires ainsi que le bilan comptable très satisfaisant, avec un actif de 4 900 €. À noter que le club dégustera les galettes des rois mardi 9 janvier vers 16 h. Le tarif des adhésions reste fixé à 18 € pour les Toulonjacois et à 12 € pour les non Toulonjacois.

Un voyage de découverte de Collonges-la-Rouge est à l’étude. Précisons que le club, qui affiche plusieurs décennies d’existence, s’adresse plus particulièrement aux jeunes retraités et aux anciens du village et des communes voisines.

Cette association permet d’avoir une vie sociale diversifiée et des relations humaines indispensables au bien vivre dans une petite commune. Plus d’infos ? Club du Temps libre, mairie, 10 rue du Mas viel, 12200 Toulonjac.