Galette des rois : comment réagir si quelqu’un avale la fève?

Si, en mangeant une part de galette des rois, l'un de vos convives avale la fève, le risque de fausse route de cet objet en plastique ou en faïence existe bel et bien. Comment réagir face à une telle situation?

Les accidents de fausse route dans les voies respiratoires surviennent surtout chez l’enfant de moins de 4 ans . Ils sont dus principalement à l’ingestion de corps étrangers. Cacahuètes, pistaches, pièces de monnaie, éléments de jouets, billes, bonbons, morceaux de viande ou dans ce cas, fève.

Cette fausse route résulte du passage d’un aliment ou d’un petit objet dans les voies respiratoires (gorge, trachée, bronches) plutôt que dans les voies digestives (œsophage). Outre les problèmes respiratoires, la présence de corps étrangers dans la trachée ou les bronches génère un risque d’infection.

Pour limiter les accidents liés à une fausse route avec une fève dans la galette des Rois, la prudence reste de mise. Pour éviter l’ingestion accidentelle, prenez soin de ne pas donner de part pouvant la contenir à un enfant en bas âge. En tant qu’adulte, mâchez lentement pour limiter le risque de bris de dents, dentiers ou pivots .

Comment réagir en cas d’accident ?

Si la victime tousse, ne faites aucun geste, et laissez-la reprendre sa respiration. S’il s’agit d’un enfant, ne le suspendez pas par les pieds. N’introduisez pas vos doigts dans sa bouche. Ces manœuvres sont dangereuses. Enfin, conduisez la victime, en position assise ou debout, Aux urgences afin d’avoir un avis médical .

Si la victime ne peut ni tousser, ni parler, ni respirer, appelez les services de secours au 15 ou au 112 ou encore les pompiers au 18. Essayez la méthode des ‘claques dans le dos’ dont le but est de provoquer un mouvement de toux, de débloquer et d’expulser le corps étranger qui obstrue les voies aériennes. Pour ce faire, placez-vous sur le côté et légèrement en arrière de la victime, soutenez son thorax avec une main et penchez-la suffisamment en avant pour que l’obstacle dégagé sorte de la bouche plutôt que de retourner dans les voies aériennes. Donnez-lui 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les deux omoplates avec le plat de l’autre main ouverte.

En cas d’échec , vous devrez réaliser immédiatement la deuxième manœuvre dite "manœuvre de Heimlich’, qui consiste en une compression abdominale:

Tenez-vous derrière la victime et placez vos bras autour de la partie supérieure de son abdomen.

Penchez la victime vers l’avant.

Placez un de vos poings fermés entre le nombril et l’extrémité inférieure du sternum.

Maintenez votre poing en place à l’aide de votre autre main. Enfoncez fortement votre poing vers vous et vers le haut. Recommencez ce geste 5 fois au maximum.

Pour un nourrisson, la ‘manœuvre de Mofenson‘ est plus adaptée. Placez l’enfant à califourchon sur votre cuisse, la tête dépassant son genou. Frappez violemment entre les deux omoplates avec le plat de la main.