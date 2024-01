Jeudi 4 janvier 2024, un important dispositif de secours a été déployé dans les Pyrénées pour retrouver Léon, 9 ans, qui s'était égaré dans la forêt alors qu'il randonnait en famille.

"Au retour, j'ai voulu arrêter de marcher et courir un petit peu, et je n'ai pu retrouver mon papi", raconte Léon, 9 ans, au micro de BFMTV, au lendemain de la mésaventure qui lui est arrivée dans les Pyrénées-Orientales.

Léon s'est égaré entre le pic de Néoulous et le col de l'Ouillat

Jeudi 4 janvier 2024, durant plusieurs heures, l'enfant qui habite Céret avec sa famille, va être recherché durant de longues heures après s'être égaré en plein cœur de la forêt domaniale des Albères, entre le pic de Néoulous et le col de l'Ouillat.

"J'ai eu l'impression de tourner en rond"

Ce jour-là, la famille est partie randonner. Mais finit par se séparer, certains voulant poursuivre la randonnée, d'autres rentrer. Léon, lui, reste avec son grand-père.

"J'ai décidé de rentrer tout seul. Mais, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de tourner en rond". Malgré le brouillard qui règne à plus de 1 000 m d'altitude et la nuit qui approche, Léon garde son sang-froid. Et n'a qu'une idée en tête, trouver quelqu'un sur sa route.

"J'ai escaladé pour voir où j'étais"

Malin, le garçon sait que pour pouvoir se repérer, il doit trouver un point situé en hauteur. "J'ai escaladé pour voir où j'étais." Dans l'espoir de croiser des personnes, "je suis restée là pendant au moins une à deux heures".

Pendant ce temps-là, pour les secours, une vaste course contre la montre a démarré. L'objectif est bien sûr de retrouver Léon sain et sauf mais surtout avant la tombée de la nuit et alors qu'en montagne, les températures chutent rapidement.

"J'ai utilisé mon sifflet"

Léon entend et voit les hélicoptères engagés pour le repérer. Ingénieux, il pense alors à utiliser le sifflet qu'il a accroché à son sac. Mais, en vain, malgré son astucieuse idée, le son du sifflet de Léon ne porte pas suffisamment loin.

Soudain, Léon aperçoit sur un sentier d'une autre montagne une personne au loin. "J'ai utilisé mon sifflet mais elle ne m'a pas entendu". Le garçon descend des pierres sur lesquelles il a gravi pour aller à sa rencontre".

Il se retrouve en Espagne, retrouvée par une restauratrice

Sans le savoir, Léon a franchi la frontière espagnole. La dame qu'il rencontre n'est autre qu'une restauratrice, qui lorsqu'elle a entendu parler de la disparition de l'enfant, s'est immédiatement mise à se recherche.

"Il s'est mis à courir vers moi"

"Il était très content que je le trouve, il s’est mis à courir vers moi. Il était très sage, intelligent, mais apeuré, il a été très courageux", a-t-elle témoigné au micro de RMC.

Au total, une soixantaine de CRS, gendarmes et pompiers ont été sur place pour rechercher Léon, indique L'Indépendant.