Disparition inquiétante en Occitanie : Cellya monte dans une voiture, on ne l'a plus revue depuis

L'adolescente de 15 ans a disparu depuis ce samedi 6 janvier et son départ de son domicile à Saint-Paulet-de-Caisson dans le Gard.

Ce samedi 6 janvier à 14h30, Cellya Mata-Rufer, 15 ans, quitte son domicile de Saint-Paulet-de-Caisson dans le Gard. Selon la gendarmerie du Gard qui a émis un avis de recherche la concernant dès le samedi en fin d'après-midi, elle serait montée dans une voiture et "serait susceptible de se rendre sur Perpignan", mais d'autres destinations sont envisagées : Marseille, La Ciotat ou Bordeaux. Depuis elle n'a plus donné signe de vie.

Cellya mesure 1,55 m, a les cheveaux chatains longs et frisés, les yeux marrons et portait un pantalon noir et un pull gris au moment de sa disparition.

Si vous avez des informations, contacter la Gendarmerie de Pont-Saint-Esprit (04 66 39 10 01) ou composer le 17.

Si cette disparition est inquiétante, La Dépêche du Midi rappelle que 43 202 mineurs ont été dans son cas en 2022 et que pour 96% d'entre eux, il s'agissait d'une fugue et ont été retrouvé après quelques jours.