Disparition inquiétante : parti de chez lui dans le Tarn-et-Garonne, un homme de 79 ans atteint d'Alzheimer aperçu en Aveyron

Les recherches continuent pour retrouver cet homme de 79 ans, aperçu lundi en Aveyron.

Michel D., âgé de 79 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer, est porté disparu depuis dimanche 7 janvier 2024 dans le Tarn-et-Garonne. Il serait parti seul de son domicile situé au nord de Caussade, à la frontière entre l'Aveyron, le Lot et le Tarn.

Sa famille a signalé sa disparition. Sa fille, qui avait installé une caméra dans la maison de Michel par précaution en raison de sa maladie, s'est aperçue en début de soirée que son père n'était pas à son domicile, rapportent nos confrères de La Dépêche du Midi. Dans l'après-midi, il semble être parti au volant de sa camionnette (un Citroën jumper bleu avec des bandes grises sur les deux côtés) pour aller faire des courses dans un magasin de Monteils où il a l'habitude de se rendre. Mais la boutique était fermée le dimanche.

D'importants moyens ont été déployés pour retrouver la trace de Michel. Lundi 8 janvier, il aurait été aperçu en Aveyron selon le commandant de la gendarmerie David Lapêtre. L'homme aurait demandé sa route auprès d'un automobiliste, puis aurait repris le volant de sa camionnette vers la commune de Lapenche dans le Tarn-et-Garonne. La piste s'arrête ici pour l'instant.

Michel a été vu ici par une caméra de vidéosurveillance dans le secteur de Caussade (Tarn-et-Garonne), dimanche. Gendarmerie nationale

Les recherches continuent

Toujours selon La Dépêche du Midi, des vérifications seraient en cours auprès des centres d'incendie et de secours, des hôpitaux et des commissariats de l'Aveyron. Une vingtaine de gendarmes du Tarn-et-Garonne sont toujours mobilisés pour les recherches, avec l'appui de l'aérodrome de Montauban et celui du 9e régiment de soutien aéromobile.

Michel D. mesure 1m80, il est de corpulence ronde et possède de courts cheveux grisonnants. Toute personne susceptible de pouvoir aider les enquêteurs, ou qui reconnaissent le véhicule sur la photo ci-dessous, est invitée à contacter la gendarmerie.

Le fourgon bleu conduit par Michel D., vu pour la dernière fois en Aveyron. Gendarmerie nationale

