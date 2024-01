Voici pourquoi le froid n'est pas forcément mauvais pour la santé

(ETX Daily Up) - La chute des températures n'incite pas à mettre le nez dehors depuis le début de la semaine, et fait même craindre une hausse de certaines maladies hivernales. Mais le froid est-il vraiment néfaste pour la santé ? Pas si sûr, à en croire de nombreuses études scientifiques publiées sur le sujet. Il se pourrait même qu'il soit bénéfique pour booster le système immunitaire, mieux dormir, ou plus simplement… se détendre.

S'il est important d'adopter certains réflexes lors des épisodes de grand froid, et notamment de bien se couvrir ou d'aérer son logement, cela ne signifie pas pour autant que le froid est forcément mauvais pour la santé. Nombreux sont les scientifiques qui se sont penchés sur cet épineux sujet, et ont mis en évidence, sinon suggéré, que le froid avait de superpouvoirs, au point de voir émerger de nombreuses pratiques, du bain glacé à la cryothérapie, destinées à soigner certains maux via ses nombreuses propriétés.

Une meilleure immunité

C'est un débat qui n'a pas encore réellement trouvé d'issue. Le froid a-t-il le pouvoir d'affaiblir ou, au contraire, de renforcer le système immunitaire ? Il y a les pour et les contre, mais certaines études sont formelles : le froid pourrait aider à être moins malade. Une étude, menée aux Pays-Bas auprès de 3.018 participants âgés de 18 à 65 ans, a démontré que les personnes qui passaient d'une douche chaude à une douche froide de 30, 60 ou 90 secondes sur une longue période posaient moins d'arrêts maladie que celles qui ne s'adonnaient pas à cette routine. Un constat qui serait lié, à en croire les chercheurs, à la stimulation des leucocytes, autrement dit les globules blancs, qui aident le corps à se défendre contre les virus et les bactéries.

Un meilleur sommeil ?

Qu'il fasse trop chaud ou trop froid, les excès de températures nuisent généralement à la qualité du sommeil, mais il semblerait que le froid soit plus propice à l'endormissement et à la récupération. Et pour cause, il est - a priori - plus facilement contrôlable. D'après l'Institut national du Sommeil et de la Vigilance (InVS), une température comprise entre 16 et 18 degrés serait idéale dans la chambre pour bien dormir, ce qui est plus facile à obtenir lorsqu'il fait froid - et montre par la même occasion que le chaud - contrairement aux idées reçues - n'aide en rien à profiter d'un sommeil récupérateur. "Le corps est plus vulnérable aux excès thermiques pendant le sommeil car les mécanismes de régulation thermique marchent moins bien quand on dort, notamment pendant le sommeil paradoxal", explique l'association.

Moins de stress

Le soleil, la plage, et la mer… Quoi de mieux pour s'adonner à des moments de détente loin du tumulte du quotidien ? Et pourtant, c'est peut-être dans l'eau glacée que certains verront leur stress diminuer. C'est en tout cas le concept de la méthode Wim Hof, inventée par le Néerlandais du même nom, qui garantit "un état de bien-être et de plénitude absolu". L'idée ? Combiner des exercices de respiration et de méditation et des bains glacés - ces derniers étant particulièrement plébiscités en Europe du Nord. Si le concept n'a pas été validé par la science, des études ont déjà suggéré que le froid ou l'eau froide permettait de libérer des endorphines, induisant une sensation de bien-être - et soulageant même certaines douleurs.