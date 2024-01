Ils ont quitté leur collège à la mi-journée mais ne sont jamais rentrés chez eux, un appel à témoins est lancé.

Deux collégiens ont quitté l'établissement Joffre de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) à 13h30, mais n'ont pas regagné comme prévu leur domicile dans les communes de Peyrestortes et Pia, lundi 8 janvier 2024. Un appel à témoins a été publié par la gendarmerie des Pyrénées-Orientales mardi soir.

Imad Taouil est âgé de 16 ans, il mesure 1m65 et était habillé d'une veste bleu foncée et d'un pantalon gris clair le jour de la disparition. Son camarade Abaa Missang a 15 ans, il portait un ensemble jogging Sergio Tacchini de couleur noir et marron.

La piste s'arrête à la gare

D'importants moyens ont été mis à disposition pour retrouver les adolescents, notamment à l'aide d'un chien pisteur qui a reniflé leur présence jusqu'à la gare de Rivesaltes. Mais la piste s'arrête là, selon nos confrères de L'Indépendant. Imad et Abaa n'auraient pas leur téléphone portable sur eux.

Si vous possédez la moindre information susceptible d'aider les enquêteurs, veuillez contacter la brigade de gendarmerie de Rivesaltes au 04 68 64 09 50 ou bien composer le 17.