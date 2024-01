Disparition de Lauren dans le Cantal : possible mort par le froid, marche blanche, le point après avoir retrouvé son corps

Laurents Riches, une jeune femme de 19 ans qui avait disparu dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 janvier après avoir quitté une discothèque à Saint-Flour, a été retrouvée sans vie le mardi 9 janvier dans un champ. Le point.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 vers 3 heures du matin, Lauren Riches, une jeune femme de 19 ans, a quitté la discothèque "le Mix Club" à Saint-Flour dans le Cantal. Selon le patron de la boite de nuit Jérôme Fiore, cité par La Montagne, Lauren était une habituée du lieu et "avait l'habitude de repartir seule". Mais depuis cette nuit-là, plus de nouvelles.

A peine 1h30 après avoir publié un appel à témoins la concernant le mardi 9 janvier, moins de 3 jours après sa disparition, les gendarmes du Cantal ont retrouvé son corps sans vie dans un champ à proximité de la discothèque.

Morte de froid ?

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de son décès, mais selon le procureur d’Aurillac Paolo Giambiasi, cité par Actu.fr, "le médecin ayant constaté le décès n’a pas découvert, à l’examen visuel du corps, de traces semblant résulter de violences". En attendant les résultats de l'autopsie, l'enquête semble privilégier “la possibilité qu’elle ait été désorientée” et “soit morte de froid” en raison des températures glaciales sévissant sur le Cantal ces jours-là. Lauren était de plus court vêtue (un body à manches courtes et une jupe) en sortant de la discothèque.

Les gendarmes ont également retrouvé dans son sac-à-main des "produits" pouvant être des stupéfiants. Ils sont en cours d'analyse.

Une marche blanche ce dimanche

Les proches et amis de Lauren organisent une marche blanche ce dimanche 14 janvier à 16 heures à Saint-Flour, à proximité du lieu où son corps a été retrouvé.