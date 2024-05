Il se crashe une centaine de mètres sous la Pouncho : un parapentiste grièvement blessé à Millau, ce jeudi

Un parapentiste d’une cinquantaine d’années s’est écrasé sous la Pouncho, à Millau, ce jeudi 9 mai 2024. Il est grièvement blessé.

Un parapentiste âgé d’une cinquantaine d’années a été grièvement blessé suite à un crash survenu sous la Pouncho, à Millau, ce jeudi 9 mai 2024, selon Midi Libre.

Après le décollage

Comme le rapportent nos confrères, le quinquagénaire s’est crashé une centaine de mètres sous la Pouncho, juste après le décollage. Il s’agit d’un membre du club de parapente de Neuilly-Plaisance, dans les Hauts-de-Seine.

Grièvement blessé

Sollicités, les pompiers du Grimp (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) ont rejoint le lieu du crash et porté secours au parapentiste. Grièvement blessé selon Midi Libre, il souffre d’un traumatisme facial et aurait plusieurs côtes cassées.

La gendarmerie de Marseille a été, via son hélicoptère, déployée afin d’hélitreuiller la victime.