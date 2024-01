L'homme atteint de la maladie d'Alzheimer, qui avait disparu dans le Tarn-et-Garonne, a été retrouvé mort en Aveyron

Son corps a été retrouvé près de sa camionnette à Villefranche-de-Rouergue.

L'homme de 79 ans était introuvable depuis dimanche 7 janvier 2024. Michel avait quitté son domicile à Lapenche dans le Tarn-et-Garonne et suscitait une vive inquiétude chez ses proches en raison de sa maladie d'Alzheimer.

Parti au volant de sa camionnette, il aurait été aperçu le lendemain, lundi 8 janvier, en Aveyron. L'homme aurait demandé son chemin à un automobiliste avant de reprendre la route en direction du Tarn-et-Garonne, probablement avec l'espoir de retrouver son domicile.

Mais les gendarmes aveyronnais ont retrouvé le véhicule, ainsi que le corps de l'homme de 79 ans sur le sol à proximité, révèlent nos confrères de La Dépêche du Midi. La triste découverte a été faite à Villefranche-de-Rouergue.

Des recherches dans quatre départements

Michel et sa camionnette faisaient l'objet d'importantes recherches depuis plusieurs jours dans le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, le Tarn et le Lot, car sa commune se trouve à la frontière de ces quatre territoires. Des moyens aériens, de nombreux gendarmes et une mobilisation citoyenne n'avaient pas suffi à retrouver Michel à temps.

Selon sa fille, l'homme aurait pu être parti de chez lui pour faire des courses. Il était dimanche, et Michel pourrait avoir désorienté après avoir trouvé ces magasins qu'il fréquentait régulièrement fermés.