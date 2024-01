La musique "compressée" vivement critiquée pour son impact sur notre audition

(ETX Daily Up) - L’arrivée au début des années 1990 du format MP3 a amorcé une véritable révolution dans l’industrie musicale. Mais les musiciens et les amoureux du son s’inquiètent souvent de la qualité dégradée de la musique dite "compressée". Qu’en est-il réellement ? Décryptage.

Comme chaque année depuis 21 ans, la Semaine du Son de l’Unesco nous invite à interroger notre rapport au son et, par extension, à la musique. Car on passe un temps non-négligeable à en écouter. L’étude 2023 de la Fédération internationale de l’industrie phonographique affirme que l’on passe 20,7 heures, par semaine, à écouter des morceaux de musique. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter d’année en d’année.

Mais certains s’inquiètent des répercussions de ce temps d’écoute sur notre santé auditive. Pour cause, la quasi-totalité des chansons disponibles sur les plateformes de streaming sont en MP3. Ce format audio controversé a l’avantage de réduire considérablement le poids des chansons, ce qui leur permet d’occuper moins de place dans la mémoire de nos téléphones et ordinateurs. Cependant le processus de compression sur lequel repose le MP3 abîme la musique : il rogne le spectre sonore en détruisant les fréquences les plus hautes et les plus basses. Cette perte de qualité n’est pas toujours audible, surtout si le niveau de compression choisi n’est pas très important. Malgré tout, la grande majorité des morceaux en MP3 manque de nuance. Leur son est moins naturel et précis que celui des musiques enregistrées de telle sorte à être émises sur des supports analogiques (bande magnétique, vinyle, cassette, etc.).

Des amateurs de musique fuient donc le MP3, lui préférant des formats non destructifs tels que le FLAC, l'APE, l'Alac ou l’Hi-Res (High Resolution). Toutefois, tous les appareils électroniques ne sont pas capables de lire la musique enregistrée dans ces formats. De plus, seule une poignée d’artistes propose leurs titres en compression "sans perte". Le chanteur américano-canadien Neil Young a essayé de sensibiliser le grand public à la nécessité d’être plus exigeant vis-à-vis de la qualité de la musique enregistrée en lançant, en 2014, son propre baladeur à très haute définition sonore. Mais ce projet a souffert de la concurrence directe de plateformes de streaming musical comme Tidal et Qobuz, qui ont, à la même époque, commencé à miser sur des formats dits "lossless", c'est-à-dire sans perte ni destruction de données.

Les dangers de la musique compressée

Le MP3 est-il donc indétrônable ? Pas nécessairement. Les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à la qualité sonore des morceaux qu’ils écoutent pendant de très longues heures, dans un souci de préserver leur santé auditive. En effet, à la longue, les sons compressés peuvent avoir des répercussions néfastes sur nos oreilles. Des chercheurs de l'Inserm et de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand sont arrivés à ce constat après avoir fait écouter de la musique à 90 cochons d’Inde pendant quatre heures. Ces animaux ont été choisis pour les besoins de cette étude parce qu’ils possèdent un système auditif proche du nôtre. Certains spécimens ont été exposés à des morceaux compressés, et d’autres à des titres non-compressés. Les scientifiques ont remarqué que les cochons d’Inde ayant écouté de la musique compressée ont ressenti une fatigue auditive à la fin de l’expérience, avec "une diminution des réflexes auditifs", d’après Essentiel Santé Magazine.

Ce phénomène alarmant peut s’expliquer par le fait que la musique compressée ne laisse aucun moment de respiration à l’auditeur. Or, l’oreille a besoin de se reposer, ne serait-ce que quelques secondes, pour ne pas être sur-sollicitée. Une surexposition à des morceaux de piètre qualité peut conduire éventuellement à des problèmes auditifs, surtout si ces titres sont écoutés à un volume sonore trop élevé. C’est pourquoi un comité scientifique, dirigé par le Professeur Paul Avan du Centre de Recherche et d’Innovation en Audiologie Humain, travaille, sous l’égide de l’association de la Semaine du Son de l’Unesco, à la création d’un label "qualité sonore". Celui-ci aura pour but de garantir aux auditeurs l’absence de toute compression excessive du son, "dans un souci de respect de la création artistique, de la qualité musicale, et de la santé auditive", comme l’indique un communiqué.

Car il y a urgence à agir. Une méta-analyse, publiée en 2022 dans la revue BMJ Global Health, estime que 670 millions à 1,35 milliard d’adolescents et de jeunes adultes dans le monde risquent potentiellement de souffrir de troubles de l’audition. La faute aux pratiques d’écoute à risque, bien sûr, mais aussi à la qualité de la musique que l’on a dans les oreilles. Il est peut-être temps de tourner la page du MP3 pour préserver notre ouïe.