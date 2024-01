Quésaco : le 'calf tox', cette nouvelle lubie pour obtenir des jambes fines et galbées

(ETX Daily Up) - L'année 2024 débute avec une nouvelle tendance minceur qui risque de faire grincer des dents : le 'calf tox' ou 'calf botox'. Une pratique qui consiste, comme son nom l'indique, à injecter de la toxine botulique dans ses mollets pour les affiner, et qui séduit déjà une foule d'adeptes à travers le monde.

Les injections de toxine botulique ne connaissent pas la crise, et se hissent même au sommet des procédures esthétiques les plus populaires au monde. D'après des données présentées en 2022 par l'IMCAS, le congrès annuel dédié à la dermatologie, à la chirurgie plastique et à la médecine esthétique, elles représentaient alors 43% de l'ensemble des procédures esthétiques, devant les injections d'acide hyaluronique (28%). Et cela n'est pas près de s'arrêter au regard de la multiplication des tendances et pratiques en tout genre autour de ladite toxine. On l'a vu récemment avec l'engouement autour du botox des pieds, pour soulager certaines douleurs plantaires, du traptox, pour allonger son cou, ou encore du Barbie botox qui vise à obtenir un cou plus long et des épaules sculptées.

Ce n'est donc pas fini, puisque la dernière lubie en date consisterait à réaliser des injections de toxine botulique dans les mollets pour s'assurer d'obtenir des jambes plus fines et galbées. Une pratique au cœur de l'attention sur le réseau social chinois TikTok, avec déjà plus de 2,6 millions de vues pour le hashtag #calfbotox. Précisons toutefois que le hashtag ne fait pas la tendance, il témoigne uniquement d'un certain intérêt pour les vidéos qui traitent le sujet. Parmi celles qui ont généré le plus de visionnages, une foule d'avant/après qui montre que ce type d'injections affine la jambe et enlève la bosse formée par le muscle dudit mollet.









A en croire le New York Post, qui cite The Clifford Clinic, cette pratique pourrait induire "des effets secondaires potentiels qui peuvent entraîner une douleur et une gêne, un gonflement et des ecchymoses, une réaction allergique, une infection et/ou une faiblesse et une incapacité à faire de l'exercice". Et de relayer les propos du chirurgien plasticien Andrew Peredo : "L'application de Botox sur les muscles du mollet pour les faire paraître plus minces détend temporairement les muscles en bloquant les terminaisons nerveuses. Les exercices quotidiens peuvent en être affectés. Cela peut potentiellement affecter votre démarche, votre façon de marcher, de courir ou de sauter en fonction de votre anatomie".

On l'aura compris, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de sauter le pas. Comme toute procédure esthétique de ce type, il est conseillé de se tourner vers un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur le sujet, et de réaliser ces injections uniquement si elles sont réellement nécessaires - et donc pas pour des raisons purement esthétiques. Dans tous les cas, il faut s'adresser à un professionnel certifié et éviter de rechercher de tels professionnels sur les réseaux sociaux où peuvent se trouver des fake injectors, des personnes non autorisées, et donc non qualifiées, à pratiquer des injections de toxine botulique et autres produits de comblement.