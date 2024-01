Un père et son fils se suivent en voiture : ils perdent tour à tour leur permis de conduire

#Vitesse

Père et fils sur le podium\ud83c\udfc6 (des perdants)

Dimanche, 3 conducteurs ont perdu leur permis ? de conduire sur la Rd.934 (limitée à 80km/h…) à BIELLE. Un père et son fils qui se suivaient respectivement à 147km/h et 139km/h…. Le 3ieme conducteur circulait lui à 140km/h\u203c\ufe0f pic.twitter.com/fPdgzAtRrD