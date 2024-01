Le père était trop ivre pour conduire, alors il a laissé le volant à sa fille de 6 ans dans le Tarn-et-Garonne...

La surprise devait être totale chez les gendarmes du Tarn-et-Gaonne, vendredi 12 janvier 2024 à Nègrepelisse, lorsqu’ils ont vu une petite fille de 6 ans au volant d'une Renault Kangoo... se planter dans le décor. Autour de 19h15, ils sont intervenus sur les lieux de l'accident et ont trouvé l'enfant à la place du conducteur, quand se trouvait son père, ivre, sur le siège passager.

L'accident n'aurait pas été brutal. Le père et sa fille ont été conduits à l'hôpital de Montauban, surtout pour tenter de détecter des traces d'alcool et de stupéfiants. En attendant les résultats des analyses toxicologiques, le père a pu retourner chez lui et n'a pas été placé en garde à vue.

La fillette déclare que ce n'était pas la première fois

Les déclarations du père et de sa fille ont été lunaires face aux gendarmes, comme le rapporte La Dépêche du Midi. L'enfant aurait expliqué avoir conduit la voiture sur les genoux de son père ainsi que depuis le côté passager. De plus, elle aurait roulé sans sa ceinture. La fillette de 6 ans a déclaré que ce n'était pas la première fois qu'elle prenait le volant de la voiture de son père.

L'homme de 40 ans, s'il n'a pas été placé en garde à vue, risque tout de même jusqu'à 1 500 euros d'amende, un retrait de six points et le retrait immédiat de son permis pour une durée de 6 à 9 mois.