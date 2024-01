Les animaux sont découpés vivants : les effroyables révélations de L214 concernant un abattoir municipal

L214 révèle une vidéo sur des pratiques filmées à l'intérieur de l'abattoir, on y voit les animaux se débattre lors de la découpe.

Les images sont difficiles à regarder. L'association L214 a partagé un extrait vidéo où on peut y voir des bovins faire l'objet d'une découpe... alors qu'ils sont toujours conscients. Les faits se dérouleraient dans un abattoir de la commune de Craon en Mayenne, selon l'enquête de L214.

Ces douloureuses images montrent les animaux réagir lorsqu'ils reçoivent des coups de couteau, notamment au moment de se faire sectionner les pattes et se faire décapiter, ou lors de l'utilisation de la pince guillotine. L214 rappelle que lors de cette phase dans la chaîne d'abattage, les animaux sont censés être déjà morts, ce qui est loin d'être le cas à en croire la vidéo. Voici le lien vers la vidéo, les images sont susceptibles de choquer.

Les salariés auraient aussi pu se blesser

"Les problèmes structurels de cet établissement et l’absence d’intervention des services vétérinaires engendrent de très graves infractions qui se répètent, et des conséquences effroyables pour les animaux", dénonce l'association, qui a décidé de porter plainte pour "cruauté, sévices graves et mauvais traitements".

L214 dénonce également les risques qui ont été encourus par les salariés de l'abattoir, qui auraient pu se blesser au moment de l'étourdissement des veaux, de l'accrochage des bovins ou de la saignée d'animaux.

Une pétition exigeant la fermeture de l'abattoir a collecté plus de 50 000 signatures, ce jeudi 18 janvier 2024.

Les vidéos en cours d'analyse

Selon nos confrères de France Bleu, une communication de la mairie de Craon, qui est propriétaire de l'abattoir, est à attendre dans la journée de jeudi. Elle prendrait d'abord le temps d'analyser les images révélées par L214 avant de se positionner de rendre une déclaration officielle.

Même discours du côté de la préfecture de la Mayenne, qui a expliqué que les vidéos étaient en cours d'analyse par les services du ministère de l'Agriculture.