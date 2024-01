Sébazac-Concourès. Premier bal trad de l’année samedi

Samedi 20 janvier à la Doline, à 15 heures, comme chaque mois, musiciens et musiciennes qui le souhaitent se retrouveront pour jouer ensemble, et travailler sous forme d’ateliers (gratuits).

Pour l’organisation de son premier bal de l’année, Trad en 4d s’associe aux jeunes de l’association "Dels Pès al Còr" . La soirée débutera à 20 heures par une initiation aux danses avec Baptiste Delaunay (La boîte de Trad). Dès 21 heures, les musiciens et musiciennes des ateliers ouvriront le bal, pour une première partie. Ensuite, place à Cure-Toupine ! Alain à l’accordéon, Fred aux flûtes et cornemuses, Guillaume au violon, ces trois gars ont dans leur marmite de quoi alimenter et rassasier danseurs et danseuses toute une soirée ! Entrée 5 €.

Prochains rendez-vous à la Doline : dimanche 4 février à 15 heures, concert avec le trio Recaliu (recaliu.fr), atelier chant avec Primaël Montgauzi en première partie. Samedi 10 février : rencontre mensuelle, 15 heures, ateliers musique, 21 heures bal avec les Gascons Tshakabass.