Occitanie : sa voiture s'embrase sans raison apparente et provoque sa mort, récit du drame, enquête, hommages, ce que l'on sait

La mort tragique d'un jeune homme au volant de sa voiture en flammes le dimanche 14 janvier à Cagnac-les-Mines a alimenté bien des interrogations. Rapidité du drame, incompréhension, "fake news", enquête, hommages, ce que l'on sait et ce qu'il faut préciser.



La soudaineté du drame

Ce dimanche 14 janvier vers 17 h 30, Marwyn Mercier, 28 ans, s'engage sur la route après un arrêt à un stop, devant le stade de Cagnac-les-Mines où venait de se terminer un match de football, raconte La Dépêche du Midi. Quand soudain, sans raison apparente, son véhicule s'embrase alors qu'il roulait à petite vitesse. Un automobiliste qui suivait le jeune homme à 50 m court alors vers le véhicule en flammes (un véhicule à essence) et tente d'ouvrir la portière conducteur pour lui porter secours. En vain. la voiture s'arrête, glisse dans le fossé et continue à brûler. "C'était impossible, il n'a rien pu faire", a commenté au lendemain du drame Patrice Norkowski, le maire de Cagnac-les-Mines, sous le choc.

Les pompiers qui sont intervenus pour éteindre l'incendie sont également arrivés trop tard pour espérer sauver le jeune homme.

"L'incompréhension"

Pour le maire, "c'est l'incompréhension totale pour tout le monde". Une incompréhension relayée par la procureure de la République d'Albi, Stéphanie Bazart : "Les premières constatations n’ont pas permis de déterminer les origines de l’incendie. À ce stade, nous n’avons pas d’explication rationnelle pour l’expliquer", a-t-elle déclarée, en annonçant qu'une enquête confiée à la gendarmerie de Cagnac-les-Mines était en cours, avec expertise du véhicule et expertise incendie.

La plaie des thèses complotistes

Cette évocation d'une absence "d'explication rationnelle" de la part de la procureure de la République a dû être un des éléments qui ont alimenté les férus de thèses complotistes sur les réseaux sociaux, parlant notamment "d'explosion" d'une voiture électrique, alors que la famille a confirmé que la voiture du jeune homme était à essence. Ces thèses complotistes ont choqué autant la famille de la victime, dans le deuil et remontée contre ce type de "fake news", que ses proches ou encore Patrice Norkowski : "Les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils font".

La cause du drame : un défaut de fabrication du véhicule ?

L'enquête n'est pas encore bouclée, mais selon nos informations, elle s'orienterait vers un défaut de fabrication du véhicule (une Ford), d'autres cas d'incidents de ce type ayant été signalés sur le modèle que conduisait le jeune homme.

L'hommage du monde du football à l'ex-joueur devenu entraîneur

Marwyn était l'ancien gardien des U17 de l'US Carmaux et selon le Tarn Libre, il aurait également joué au FC Blaye, en U17 nationaux à Toulouse et au US Albi en CFA2 l'actuel entraîneur des U14 de Balma (Haute-Garonne). Il était devenu l'entraîneur des U14 de Balma, où il était très estimé. Un hommage lui sera rendu ce samedi 20 janvier avant le match de l'équipe première de Balma contre Pibrac.