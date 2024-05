L'Aveyronnaise Yvette Suarez n'est pas la Miss France "grand-mère en fête", mais le titre est en Occitanie

Elue sans concurrence Miss grand-mère en fête, une compétition axée sur la coiffure

En février, l’Ehpad de La Rossignole participait au concours national "Miss grand-mère en fête 2024" et était d’ailleurs le seul EHPAD de l’Aveyron à concourir ! Huit résidentes avaient joué le jeu et participé à cette belle aventure collective. Lors de la première élection, Yvette Suarez a été élue Miss grand-mère de l’Ehpad La Rossignole et, en l’absence de "concurrence départementale", élue Miss grand-mère départementale !

Mais l’aventure s’est arrêtée là pour notre jolie mamie, qui gardera malgré tout, comme toutes celles et ceux qui l’ont accompagné (résidents, familles et amis et salariés) de très bons souvenirs de cette expérience hors norme, dont on parlera encore longtemps !

Mais la région Occitanie est malgré tout à l’honneur dans ce concours inédit, puisque c’est l’Ariégeoise Marcelle Cavalleni, âgée de 96 ans et résidant à l’Ehpad Servat à Massat, qui a été élue "Miss grand-mère nationale 2024" le 25 avril dernier et a reçu son prix ce vendredi, au cours d’une cérémonie au sein de son Ehpad.