VIDEO. Ils s'introduisent dans un lycée, frappent une enseignante et sèment la panique : deux adolescents interpellés en Charente

Au lendemain de l'intrusion de deux personnes dans un lycée en Charente, le parquet annonce que les auteurs présumés sont des adolescents de 15 et 17 ans.

Deux hommes cagoulés ont fait irruption dans le lycée Marguerite-de-Valois à Angoulême (Charente), jeudi 18 janvier 2024. Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, où on les voit agresser une enseignante et lui asséner un coup de poing sous le regard des élèves, dans un couloir de l'établissement.

L'intrusion a semé la panique, d'autant que les deux agresseurs ont répandu du gaz lacrymogène dans le premier étage du lycée. Le parquet d'Angoulême révèle ce vendredi que les auteurs des faits sont deux adolescents de 15 et 17 ans, ils ont été placés en garde à vue, rapporte La Charente Libre. Au moins l'un des deux garçons serait un ancien élève de ce lycée.

Confinement général dans le lycée

Lors de l'intrusion, le Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a été déclenché et la totalité du lycée a reçu l'ordre de se confiner en attendant l'évacuation par les forces de l'ordre. Le confinement a duré 1h30. Une angoisse pour les 1 800 élèves et le personnel, qui ne comprenaient pas ce qui était en train d'arriver et qui se cachaient sous les tables dans leur salle de classe en se tenant informés via des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Le parquet d'Angoulême annonce que de nouveaux éléments pourraient être communiqués dans la journée, notamment en ce qui concerne les deux agresseurs présumés.