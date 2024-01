Toulonjac. Florant Mercadier, c’est de l’humour en occitan sur la scène française

Florant Mercadier est de retour en Aveyron Sur l’invitation de l’association Le Gerfaut et sous l’organisation Jaqui Ten, conseiller en occitan au sein de l’association, le conteur sera présent à la salle des fêtes de Toulonjac, samedi 27 janvier à 20 h 30, pour un show unique.

À l’image d’une émission qu’il avait enregistrée il y a plus de trente-cinq ans pour "Pels Camins del País", il rendra hommage à tous les anciens qu’il a rencontrés sur son chemin et qu’il a commencé par imiter. Invité par le Gerfaut, le "passaire de lengas" (passeur de langues) sera accompagné de Chantal et Jaqui avec qui, dès sa plus jeune enfance, il a partagé un grand nombre d’aventures. Il évoquera ses souvenirs au cours de cette "Velhada".

Si les contes auront la part belle, pour ces retrouvailles, Florant a souhaité reprendre les chants traditionnels avec Chantal, sans oublier les "devinhòlas" (devinettes) et autres mimologismes (cris de bêtes) ou vira-lengas avec Jaqui E òc : "Totjorn parla e sap pas çò que ditz" (Il parle tout le temps, mais il ne sait pas ce qu’il dit). La réponse à cette première devinette ne concerne pas, bien entendu, le conteur ou les animateurs de cette soirée…

Renseignements au 05 65 45 56 04.