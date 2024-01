Disparition inquiétante : sa voiture a été découverte dans le Cantal, mais le Lozérien de 65 ans est toujours introuvable

La voiture de Michel Pelegry a été retrouvée, vide, dans le Cantal, un nouvel appel à témoins a été publié.

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de la Lozère jeudi 18 janvier 2024, au lendemain de la disparition inquiétante de Michel Pelegry. Cet homme de 65 ans serait parti de son domicile tôt dans la matinée, à Fournels, et devait se rendre à Saint-Chély-d'Apcher... mais n'a plus donné de nouvelle depuis son départ.

Ce mardi 23 janvier, la gendarmerie a republié un appel à témoins sur les réseaux sociaux tout en indiquant que la voiture de Michel Pelegry avait été retrouvée, vide, dans la commune de Val d'Arcomie (Cantal). Les recherches se poursuivent.

Parti sans téléphone portable

Michel Pelegry est parti de chez lui sans téléphone portable, vers 7h30. Il est de type européen, mesure 1m70, et possède des cheveux courts et gris clair. Le jour de sa disparition, l'homme de 65 ans portait un pull kaki, un jean, des tennis, un anorak bleu foncé et ses lunettes de vue.

Son véhicule, une Peugeot blanche de type 208 (immatriculée FB-577-RH), est celui qui a été retrouvé dans le Cantal.

Si vous possédez la moindre information permettant de localiser le Lozérien disparu, vous êtes invité à contacter la brigade de gendarmerie de Fournels au 04 66 31 60 07 et à composer le 17.

