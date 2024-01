Soupe : comment la rendre vraiment "healthy" ?

"Mange ta soupe !" C’est ce qu’on impose aux enfants en les prévenant que sinon, ils ne grandiront pas. Et aussi parce que "c’est bon pour la santé". Mais est-ce vraiment le cas de toutes les soupes ? Comment faire pour que vos préparations soient vraiment bonnes nutritionnellement ?

Une soupe, en principe, est un plat riche en bienfaits. Mais avant tout, il faut rappeler que les meilleurs produits restent ceux faits maison. Alors que mettre dans votre préparation ?

Des légumes bien entendu. Ces derniers faisant partie des aliments les plus riches en bienfaits pour la santé. Riches en fibres, en vitamines et minéraux, ils jouent un rôle protecteur dans la prévention de maladies, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète. Plus vous en mettrez, et plus vous les varierez, plus vos soupes seront bonnes pour la santé. Choisissez-les bio et de saison, la qualité de votre soupe n’en sera que meilleure. Diversifiez les familles de légumes. Vous profiterez d’un large éventail de nutriments.

Autre facteur améliorant la qualité de la soupe : ne pas trop la saler. Si vous trouvez votre plat fade, pensez à y ajouter des herbes et autres épices et condiments comme de l’origan, de l’ail ou du basilic selon votre recette. Et évitez les bouillons en cube ou les soupes du commerce qui contiennent souvent trop de sel et d’additifs.

Pour ce qui est de la texture de la soupe, vous aurez peut-être envie qu’elle soit bien épaisse et riche. Pour cela évitez d’avoir la main lourde sur la crème fraîche, le fromage ou encore le pain ou le beurre. En petites quantité, pas de souci. Mais à l’excès, ces produits risquent de transformer votre soupe en produit un peu trop riche en calories et en gras. Optez plutôt pour des alternatives plus saines comme l’huile d’olive.

Pour épaissir sans enrichir, pourquoi ne pas opter pour des légumes secs comme des lentilles ou encore des pois chiches mixés. Ils amélioreront en même temps la qualité nutritionnelle. Riches en fibres végétales, ces légumineuses favorisent notamment une meilleure digestion.

Enfin, n’abusez pas des croutons vendus dans le commerce. Souvent classés D dans le Nutri-Score, il sont en effet riches en sel, glucides et lipides.