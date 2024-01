Alcool : chez les hommes comme chez les femmes, l'Occitanie championne de France du lever de coude quotidien

Selon la dernière étude de Santé publique France, la consommation d'alcool est en baisse en France, mais le "binge drinking" est en hausse. L'Occitanie reste le mauvais élève quant à la consommation quotidienne d'alcool.



"Donnez-nous chaque jour notre vin quotidien" : l'Occitanie est la première région de France par le pourcentage de personnes qui consomme de l'alcool tous les jours, selon la dernière étude de Santé publique France sur la consommation d'alcool dans le pays, portant sur l'année 2021.

Plus d'un demi-million de buveurs quotidiens en Occitanie

Une première place chipée à la Nouvelle Aquitaine qui montre que la région affiche un pourcentage de buveurs quotidiens supérieur à la moyenne nationale, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Alors que 8% des personnes entre 18 et 75 ans boivent leur verre tous les jours, ils sont plus d'un sur 10 (11%) à le faire en Occitanie, soit environ plus de 500 000 buveurs journaliers. Soit le ratio le plus important en France, devant la Nouvelle Aquitaine et les Pays de Loire. Chez les hommes, ils sont 16,6% à lever le coude tous les jours dans la région, contre 5,6% des femmes.

A noter que ces 8% de buveaux quotidiens en France a été presque divisé par 3 en 30 ans (23,9% en 1992).

Le "binge drinking", c'est moyen ici, mais en hausse en France

Cette propension à lever le coude au moins une fois par jour en Occitanie nous incite à être moins intéressé par une API (pour "Alcoolisation ponctuelle importante" ou "binge drinking" en anglais) : avec 15,6% de personnes surconsommant de l'alcool une fois par mois, la région se situe au-dessous de la moyenne nationale (16,5%), tout comme la part d'hommes (23,7% en région contre 24,9% au niveau national, soit près d'un sur quatre) et de femmes (8% en Occitanie contre 8,6% en france) se "binge drinkant" tous les mois.

Ce désintéressement pour le "binge drinking" dû à une consommation quotidienne d'alcool est vrai pour l'Occitanie, mais ne l'est pas pour les Pays de Loire, où 356,% des hommes (soit plus d'un sur trois) et 10,1% des femmes (soit une sur dix) boivent à l'excès une fois par mois.

A noter également que la pratique du binge drinking est en hausse chez les femmes.