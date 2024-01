Le "Sleepy Girl Mocktail", la recette miracle pour bien dormir ?

(ETX Daily Up) - Le sommeil est un élément crucial pour notre bien-être, mais de nos jours, les nuits agitées et les insomnies sont malheureusement courantes. Sur TikTok, des internautes pensent avoir trouvé la solution miracle : le "Sleepy Girl Mocktail". Cette boisson combine du jus de cerise acidulée, du magnésium et du soda prébiotique. Ce mocktail apporterait-il vraiment un sommeil paisible ? Les experts en doutent.

Sur TikTok, les influenceurs du bien-être mettent actuellement en avant un remède supposé aider à s’endormir. Appelée le "Sleepy Girl Mocktail" (le "mocktail de la fille endormie"), cette concoction ne nécessite que trois ingrédients : du jus de cerise acidulée, de la poudre de magnésium et du soda prébiotique. Cette création a été popularisée par Gracie Norton, une influenceuse américaine, dont la vidéo a attiré plus d'un million de curieux. Selon elle, ces ingrédients seraient "un mariage parfait" pour s’endormir paisiblement. Et elle ne serait pas la seule. Le hashtag #SleepyGirlMocktail compte plus de 50 millions de vues sur TikTok.





A première vue, ce cocktail du soir semble inoffensif pour la santé. Mais tient-il réellement ses promesses ? Si le jus de cerise acidulée et le magnésium contiennent de la mélatonine, une hormone qui favorise le sommeil, leur efficacité dans l’endormissement reste sujet à débat. A l’heure actuelle, il existe encore trop peu d’études sur le sujet pour en tirer des conclusions définitives, et celles disponibles ont été réalisées sur des échantillons limités.

Un effet placebo ?

Selon Marie Pierre St-Onge, professeure de médecine nutritionnelle à l'Université Columbia, sollicitée par le New York Times, le jus de cerise contiendrait bien de la mélatonine, mais en quantité minime par rapport aux produits spécifiquement conçus pour favoriser le sommeil. Une étude a révélé que 100 grammes de jus de cerise acidulée contenaient environ 0,01% d’un milligramme de mélatonine.

Quant à la poudre de magnésium, bien qu’elle soit recommandée pour améliorer le sommeil, aucune preuve scientifique solide ne vient confirmer son aspect somnifère. Une étude de 2022, portant sur neuf articles consacrés à ce supplément, a montré des liens entre la prise de magnésium et un meilleur sommeil, mais des essais contrôlés randomisés ont souvent conclu à l’absence d’effet significatif.

En ce qui concerne le soda prébiotique, tel que l'Olipop utilisé dans la recette, son utilité pour un meilleur sommeil est incertaine. "Bien qu'il existe des preuves que les prébiotiques peuvent favoriser un meilleur sommeil, les sodas prébiotiques sont coûteux et il est difficile de dire s'ils ont un impact immédiat", explique la diététicienne Samantha Cassetty pour Today. "Les ingrédients contenus dans les sodas prébiotiques peuvent provoquer des troubles digestifs comme des ballonnements, des gaz et de la diarrhée, et ils n'offrent pas les avantages des aliments entiers riches en prébiotiques". D’autres vidéos sur TikTok proposent d’ailleurs des recettes alternatives, en remplaçant ce soda par de l’eau pétillante.

Selon le Dr Pieter Cohen, professeur associé à la Harvard Medical School, ce mocktail reste inoffensif pour la santé. Cependant, il souligne dans les colonnes du New York Times que son efficacité pourrait découler de l'effet placebo, soulignant le pouvoir de la conviction.